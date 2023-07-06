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США та Росія провели таємні перемовини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США та Росія провели таємні перемовини
Під час таємних переговорів обговорювалася тема окупованих Росією територій України, а також пошук дипломатичного вирішення війни
фото з відкритих джерел

Переговори відбувалися з відома адміністрації президента США Джо Байдена, але не за її вказівкою

Група колишніх високопоставлених співробітників служби національної безпеки США провела секретні переговори з близькими до Кремля росіянами щодо припинення війни в Україні. Про це повідомляє NBC News.

Зазначається, що глава МЗС РФ Сергій Лавров у квітні, перебуваючи в Нью-Йорку, провів двогодинну зустріч із членами американської групи.

NBC зазначає, що під час таємних переговорів обговорювалася тема окупованих Росією територій України, а також пошук дипломатичного вирішення війни, який би влаштував обидві сторони.

На зустрічі з боку США були присутні такі особи:

  • Колишній дипломат Річард Гаас;
  • Експерт з Європи Чарльз Купчан;
  • Експерт з Росії Томас Грем;
  • Колишній помічник міністра оборони США Мері Бет Лонг;
  • Колишні чиновники Білого дому та Держдепартаменту США.

Метою такої зустрічі була можливість підтримувати канал зв'язку з РФ відкритим, щоб визначити місце майбутніх переговорів і компромісів щодо припинення війни.

NBC пише, що переговори відбувалися з відома адміністрації президента США Джо Байдена, але не за її вказівкою. Колишні офіційні особи США згодом поінформували Раду національної безпеки Білого дому про те, що сталося.

На дипломатичному жаргоні такий формат зустрічей називають «дипломатією другого напрямку». Це форма неофіційної взаємодії за участю приватних осіб, які нині не перебувають в уряді. Це відбувається через те, що офіційні дипломатичні контакти на високому рівні між урядами США та Росії щодо України були дуже рідкісними.

Джерела NBC повідомили, що принаймні один колишній американський чиновник побував у Росії для обговорення війни в Україні.

Крім Лаврова з російського боку, у дискусіях брали участь науковці, лідери великих аналітичних центрів або науково-дослідних інститутів, а також інші представники російської зовнішньополітичної сфери. Вони, як вважається, дослухаються до російського диктатора Володимира Путіна та перебувають у постійному контакті з особами, які ухвалюють рішення в Кремлі.

Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров розповів про стійке бажання США зруйнувати російську економіку.

Раніше повідомлялося, що Держдепартамент не виключає, що США визнають Росію державою-спонсоркою тероризму за скоєні злочини під час вторгнення в Україну. 

Теги: росія Сергій Лавров чиновник переговори США

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