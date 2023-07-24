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Резніков сказав, коли розпочнеться тренування українських пілотів на F-16

Діана Гасюк
glavcom.ua
Резніков сказав, коли розпочнеться тренування українських пілотів на F-16
Тренування українських пілотів на F-16 розпочнеться у серпні
фото з відкритих джерел

Резніков, підкреслив, що якби Україна мала ці винищувачі зараз, вони б неабияк допомогли досягти більшого прогресу під час контрнаступу

Навчання українських пілотів з використання винищувачів F-16, які надаються Сполученими Штатами, розпочнеться у серпні та триватиме протягом щонайменше шести місяців, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю CNN.

За його словами, крім навчання пілотів, Україна також зобов'язана створити належну інфраструктуру для операцій з цими сучасними літаками. За прогнозом міністра, українські пілоти зможуть керувати F-16 уже навесні наступного року.

Резніков, підкреслив, що якби Україна мала ці винищувачі зараз, вони б неабияк допомогли досягти більшого прогресу під час контрнаступу.

«Навчання, які, за даними Резнікова, очевидно, відбудуться в Данії та Нідерландах і, можливо, у Великій Британії чи Польщі, також охоплюватимуть інтенсивні заняття для технічного персоналу. Міністр оборони зауважив, що обслуговування літаків є серйозним завданням», – повідомив Резніков.

Він зазначив, що навчання можуть бути розділені між країнами, але остаточні плани все ще допрацьовуються.

Раніше повідомлялося, що на засіданні Контактної групи з питань оборони України, яке відбулось 18 липня, учасники обговорили подальшу військову допомогу Україні, зокрема постачання боєприпасів, посилення ППО та підготовку тренування українських пілотів на F-16.

До слова, Сполучені Штати збираються оголосити 25 липня про новий пакет військової допомоги для України на суму 400 мільйонів доларів. У новому пакеті військової допомоги США передбачається постачання кількох бронетранспортерів Stryker, обладнання для розмінування, боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS та HIMARS.

Теги: навчання боєприпаси Олексій Резніков пілот

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