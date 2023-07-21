Один із найбільших імпортерів зерна продовжить робити ставку на Україну

Єгипет підтримав Україну, і не збирається переорієнтовуватись на поставки зерна з іншої країни

Єгипет розкритикував вихід Росії з зернової ініціативи і заявив, що продовжить імпортувати українську пшеницю навіть після закінченно зернової угоди. Про це пише Bloomberg.

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«Ми не задоволені виходом Росії з угоди ООН щодо експорту зерна», — сказав Bloomberg міністр поставок Єгипту Алі аль-Мусейлехи. Він закликав Москву переглянути свою позицію. Міністр також зазначив, що Єгипет, який є одним з найбільших імпортерів пшениці в світі, планує продовжувати отримувати українську пшеницю через Європу.

Уряд Єгипту також веде переговори з Об'єднаними Арабськими Еміратами про фінансування в розмірі 400 мільйонів доларів, щоб допомогти країні придбати товар.

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За словами міністра, фінансування надходитиме з Фонду розвитку Абу-Дабі шляхом траншів у розмірі 100 мільйонів доларів. Втім, коли буде укладено остаточну угоду між країнами, єгипетський посадовець не сказав.

Як пише Bloomberg, економіка Єгипту дуже постраждала від зростання цін на зерно після вторгнення Росії в Україну минулого року. Незважаючи на те, що глобальні базові ф’ючерси на пшеницю почали знижуватися, цього тижня вони різко підскочили після того, як Росія розірвала експортну угоду. Москва пригрозила, що будь-які судна, які рухаються в українських водах, вважатимуться військовими.

Зазначимо, що 17 липня 2023 року Росія вийшла з «зернової угоди» і відкликала всі гарантії безпеки для зернового коридору.

Росія офіційно повідомила Туреччину та Україну, а також Секретаріат ООН про заперечення проти продовження «зернової угоди» і відкликала гарантії безпеки для зернового коридору.

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Нагадаємо, Каїр має намір сприяти стримуванню війни в Україні, повідомив президент Єгипту Абдель-Фаттах Ас-Сісі. Ці слова єгипетського лідера наводяться на його офіційному сайті.

Ас-Сісі взяв участь у відеоконференції зі своїми африканськими колегами, на якій закликав Росію та Україну до деескалації, а також наголосив на готовності Каїра посприяти у «стримуванні цієї кризи та подоланні її політичних, гуманітарних та економічних наслідків».

Президент також підтвердив, що Єгипет зайняв «збалансовану позицію з початку війни двох країн», яка базується на необхідності дотримання принципів міжнародного права.Ас-Сісі також наголосив на важливості забезпечення міжнародної стабільності і безпеки, зазначивши, що Єгипет докладатиме зусиль, щоб зробити свій внесок у стримування «цієї кризи» та подолання її політичних, гуманітарних та економічних наслідків. Він також виступив на підтримку африканської ініціативи як кроку на шляху до досягнення бажаного політичного врегулювання між двома вооючими сторонами.