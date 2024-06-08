Захисники показали, як на Покровському напрямку одна бригада ЗСУ стримує три російські
Бойові дії на Покровському напрямку не вщухають ні на мить
На Покровському напрямку військові 47-ї окремої механізованої бригади стримують щонайменше три бойові бригади РФ. Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.
Зазначається, що російські окупанти не зменшують темп штурмових дій, а епіцентр боїв – на Покровському напрямку.
«Тут ворог намагається просунутися в глибину нашої території. Воїни 47 окремої механізованої бригади стримують щонайменше три бойові бригади РФ. Маючи величезні резерви живої сили, московити оперативно поповнюють шалені втрати та знову й знову кидають в бій. Бойові дії не вщухають ні на мить», – йдеться в повідомленні.
БМП Bradley розбирає впритул ворожий БТР разом з десантом!— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 8, 2024
Джерело: 47 окрема механізована бригада pic.twitter.com/w9PGmWvUcI
Ворожий БТР, який можна бачити на відео військових, прорвався в населений пункт. «Екіпажу Бредлі (БМП Bradley, – «Главком») довелося реагувати тут і зараз», – зазначили захисники.
Нагадаємо, що на Харківському напрямку окупанти перегруповуються перед поновленням наступальних дій.
Як повідомлялося, ворог збільшив кількість атак на Покровському напрямку.
До слова, нині триває 836-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0