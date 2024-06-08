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Захисники показали, як на Покровському напрямку одна бригада ЗСУ стримує три російські

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Захисники показали, як на Покровському напрямку одна бригада ЗСУ стримує три російські
БМП Bradley нищить БТР з російським десантом
скріншот відео

Бойові дії на Покровському напрямку не вщухають ні на мить

На Покровському напрямку військові 47-ї окремої механізованої бригади стримують щонайменше три бойові бригади РФ. Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

Зазначається, що російські окупанти не зменшують темп штурмових дій, а епіцентр боїв – на Покровському напрямку.

«Тут ворог намагається просунутися в глибину нашої території. Воїни 47 окремої механізованої бригади стримують щонайменше три бойові бригади РФ. Маючи величезні резерви живої сили, московити оперативно поповнюють шалені втрати та знову й знову кидають в бій. Бойові дії не вщухають ні на мить», – йдеться в повідомленні.

Ворожий БТР, який можна бачити на відео військових, прорвався в населений пункт. «Екіпажу Бредлі (БМП Bradley, – «Главком») довелося реагувати тут і зараз», – зазначили захисники.

Нагадаємо, що на Харківському напрямку окупанти перегруповуються перед поновленням наступальних дій.

Як повідомлялося, ворог збільшив кількість атак на Покровському напрямку.

До слова, нині триває 836-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ війна Донеччина фронт

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