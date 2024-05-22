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Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2024 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2024 року
Українські воїни рішуче тримають позиції, подекуди контратакують та нищать загарбників
фото: Facebook/Генштаб

Протягом минулої доби загалом відбулося 117 бойових зіткнень

З початку доби відбулося 46 бойових зіткнень. Окупанти здійснили три авіаудари із застосуванням п’яти КАБів, 583 обстріли позицій наших військ.

Також російські терористи задіяли для ударів 58 дронів-камікадзе.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Українські воїни рішуче тримають позиції, подекуди контратакують та нищать загарбників. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту за сьогодні

Протягом минулої доби загалом відбулося 117 бойових зіткнень, противник завдав чотири ракетних удари із застосуванням чотирьох ракет, 55 авіаційних ударів під час яких скинув 84 КАБи, задіяв для ударів 927 дронів-камікадзе, із них – 59 БпЛА «Shahed» та «Ланцет» і 868 FPV-дронів. Загарбники 4094 рази обстріляли позиції наших військ та мирні населені пункти з різних видів озброєння, зокрема, 89 обстрілів відбулося із реактивних систем залпового вогню.

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили 16 районів зосередження особового складу, пункт управління, артилерійський засіб, два склади боєприпасів та дві РЛС противника.

На Харківському напрямку

Від початку доби вже відбулося дві невдалі спроби загарбників атакувати район села Липці. Втрат позицій не допущено.

За уточненими даними, за минулу добу ворог втратив на Харківському напрямку понад 220 осіб, а також 32 одиниці озброєння та військової техніки, із них знищено танк, броньовану машину, чотири гармати і міномети, дев’ять БпЛА та шість одиниць автомобільної техніки противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2024 року фото 2
мапа: DeepState

На Куп’янському напрямку

Зараз триває п’ять боєзіткнень в районах населених пунктів Синьківка, Берестове, Невське та Макіївка. Ситуація контрольована. Ворог зазнає втрат. Так, зокрема, неподалік Берестового знищено бойову машину піхоти та три бронетранспортери окупантів.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2024 року фото 3
мапа: DeepState

На Лиманському напрямку

На цей час відбито спробу загарбників просунутись уперед біля села Невське.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2024 року фото 4
мапа: DeepState

На Сіверському напрямку

Українські воїни відбивають дві атаки ворога в районі Виїмки. Ситуація контрольована.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2024 року фото 5
мапа: DeepState

На Краматорському напрямку

Від початку доби противник уже шість разів починав спроби покращити тактичне положення. Атакує з Бахмута, у напрямках Часів Яр, Іванівське та Кліщіївка. Три атаки вже відбито – знищено танк та дві БМД окупантів. А три боєзіткнення ще тривають – але під час штурму в районі Іванівського вже знищено чотири російських бойових машини десанту. Ситуація контрольована.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2024 року фото 6
мапа: DeepState

На Покровському напрямку

У порівнянні з минулою добою, інтенсивність наступальних дій ворога дещо знизилась. Зараз тривають три атаки загарбників з району Очеретиного.

Вчорашні 37 атак окупантам дорого обійшлися. За уточненою інформацією, за минулу добу ворог на Покровському напрямку втратив понад 320 осіб, а також 20 одиниць озброєння та військової техніки: знищено три гармати, чотири автомобілі, п’ять БпЛА, пошкоджено танк, п’ять броньованих машин та два автомобілі противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2024 року фото 7
мапа: DeepState

На Курахівському напрямку

Відбито три ворожих атаки в районах Красногорівки та Новомихайлівки. Триває бій в районі Костянтинівського. Ситуація під контролем Сил оборони.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2024 року фото 8
мапа: DeepState

На Времівському напрямку

Від початку доби наші воїни відбили два штурми, в районах Урожайного і Старомайорського. Втрат наших позицій не допущено.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2024 року фото 9
мапа: DeepState

На Придніпровському напрямку

Ворог тричі атакував українських захисників на плацдармі на лівому березі річки Дніпро. Успіху не мав.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Втрати Росії у війні на 22 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 22 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 496370 (+1300) осіб,
  • танків ‒ 7611 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14721 (+22) од,
  • артилерійських систем – 12820 (+41) од,
  • РСЗВ – 1077 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 812 (+1) од,
  • літаків – 354 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10346 (+56),
  • крилаті ракети ‒ 2208 (+1),
  • кораблі/катери ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17442 (+59) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2090 (+5)
Втрати ворога станом на 22 травня 2024 року
Втрати ворога станом на 22 травня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 22 травня:

  • у Чорному морі три ворожі кораблі;
  • в Азовському морі один ворожий корабель;
  • у Середземному морі два ворожі кораблі, усі вони носії крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – дев'ять суден, з них два рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – п'ять суден, з них 0 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 22 травня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 22 травня 2024 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 22 травня 2024 року противник атакував 24-ма ударними БпЛА типу «Shahed». Пуски здійснювались із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ (РФ) та з території тимчасово окупованого українського Криму. У результаті протиповітряного бою Сили оборони України збили усі 24 «шахеди» у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей.

Втрати авіаційних систем ворога 22 травня травня 2024 року
Втрати авіаційних систем ворога 22 травня травня 2024 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, триває 819-й день повномасштабної війни в Україні. 

Як повідомлялося, російські війська підтвердили просування поблизу Вовчанська, Кліщіївки, Авдіївки та Донецька. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Теги: війна Генштаб окупанти ЗСУ військові

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Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2024 року
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