Втрати ворога станом на 8 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 836-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1210 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 8 червня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 8 червня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 8 червня втратила:

особового складу ‒ близько 517290 (+1210) осіб,

танків ‒ 7843 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 15105 (+9) од,

артилерійських систем – 13533 (+36) од,

РСЗВ – 1095 (+0) од,

засоби ППО ‒ 834 (+1) од,

літаків – 357 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10945 (+59),

крилаті ракети ‒ 2277 (+7),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 18484 (+68) од,

спеціальна техніка ‒ 2248 (+10).

Втрати ворога станом на 8 червня 2024 року фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Активність флоту окупантів станом на 8 червня:

У Чорному морі один ворожий корабель.

В Азовському морі сім ворожих кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

В Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 8 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 14 суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – три судна, з них 0 рухалось з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 8 червня 2024 року фото: ВМС ЗСУ/Facebook

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 8 червня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із Курської області – РФ, здійснив пуски 13-ти ударних БпЛА типу Shahed-131/136 з районів Курськ – РФ, мис Чауда – Крим.

У результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та засобами РЕБ Повітряних Сил збито дев’ять «шахедів» і одну КАР Х-59 у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей.

Втрати авіаційних систем ворога 8 червня 2024 року фото: Командування Повітряних сил/Facebook

Нині триває 836-й день повномасштабної війни в Україні.