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Втрати ворога станом на 8 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Юлія Войцехівська
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Втрати ворога станом на 8 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 836-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1210 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 8 червня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 8 червня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 8 червня втратила:

  • особового складу ‒ близько 517290 (+1210) осіб,
  • танків ‒ 7843 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15105 (+9) од,
  • артилерійських систем – 13533 (+36) од,
  • РСЗВ – 1095 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 834 (+1) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10945 (+59),
  • крилаті ракети ‒ 2277 (+7),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18484 (+68) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2248 (+10).
Втрати ворога станом на 8 червня 2024 року
Втрати ворога станом на 8 червня 2024 року
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Активність флоту окупантів станом на 8 червня:

  • У Чорному морі один ворожий корабель.
  • В Азовському морі сім ворожих кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.
  • В Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 8 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 14 суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – три судна, з них 0 рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 8 червня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 8 червня 2024 року
фото: ВМС ЗСУ/Facebook

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 8 червня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із Курської області – РФ, здійснив пуски 13-ти ударних БпЛА типу Shahed-131/136 з районів Курськ – РФ, мис Чауда – Крим.

У результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та засобами РЕБ Повітряних Сил збито дев’ять «шахедів» і одну КАР Х-59 у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей.

Втрати авіаційних систем ворога 8 червня 2024 року
Втрати авіаційних систем ворога 8 червня 2024 року
фото: Командування Повітряних сил/Facebook

Нині триває 836-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 8 червня 2024 року
Теги: Генштаб втрати ворог

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