Втрати ворога станом на 8 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1210 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 8 червня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 8 червня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 8 червня втратила:
- особового складу ‒ близько 517290 (+1210) осіб,
- танків ‒ 7843 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15105 (+9) од,
- артилерійських систем – 13533 (+36) од,
- РСЗВ – 1095 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 834 (+1) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10945 (+59),
- крилаті ракети ‒ 2277 (+7),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18484 (+68) од,
- спеціальна техніка ‒ 2248 (+10).
Активність флоту окупантів станом на 8 червня:
- У Чорному морі один ворожий корабель.
- В Азовському морі сім ворожих кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.
- В Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 8 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 14 суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – три судна, з них 0 рухалось з протоки Босфор.
Втрати авіаційних систем ворога
У ніч на 8 червня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із Курської області – РФ, здійснив пуски 13-ти ударних БпЛА типу Shahed-131/136 з районів Курськ – РФ, мис Чауда – Крим.
У результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та засобами РЕБ Повітряних Сил збито дев’ять «шахедів» і одну КАР Х-59 у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей.
Нині триває 836-й день повномасштабної війни в Україні.
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