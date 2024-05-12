Зеленська та Кулеба вперше із початку повномасштабного вторгнення відвідали Сербію

Олена Зеленська була присутня на підписанні угоди про співпрацю між університетами Белграда та Києва

Візит представників України є сигналом про те, що Сербія відходить від свого традиційного союзника Росії

Перша леді України Олена Зеленська та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше з початку повномасштабного вторгнення відвідали Сербію з офіційним візитом. Про це повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що Зеленська разом із Кулебою оглянули Белград та середньовічну фортецю Калемегдан у супроводі першої леді Сербії Тамари Вучич.

Також Зеленська була присутня на підписанні угоди про співпрацю між університетами Белграда та Києва. Як зауважує видання, візит є сигналом про те, що Сербія відходить від свого традиційного союзника Росії.

Нагадаємо, що раніше Адміністрація Білого дому підтвердила, що запрошували першу леді України Олену Зеленську до Конгресу на зібрання, присвячене зверненню президента США Джо Байдена «Про стан справ в країни». Зеленська відхилила запрошення.

Жан-П’єр підтвердила, що до Конгресу була запрошена і вдова російського опозиціонера Юлія Навальна. «Пані Навальну справді запросив особисто президент. Вона не змогла бути присутньою. Очевидно, я б скерувала вас до неї – щоб пояснити, чому. Але так, її запросили», – повідомила речниця.