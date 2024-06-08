Карта бойових дій в Україні станом на 8 червня 2024 року

Найгарячіша обстановка залишається на Покровському напрямку

За поточну добу російські окупанти завдали по території України два ракетних із застосуванням шести ракет та 39 авіаційних ударів із застосуванням 52 КАБів, заділи 461 дрон-камікадзе. Також ворог здійснив понад 2450 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із застосуванням артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

Новини війни в Україні

Ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою. Наразі відбулося 85 бойових зіткнень. Українські військові продовжують рішуче давати відсіч спробам російських окупантів просунутися в глибину нашої території, завдають їм ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Сили оборони з початку поточної доби уразили 14 районів зосередження особового складу противника, один пункт управління, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби.

На Харківському напрямку

Відбулося дві безуспішні атаки ворога в районі Вовчанська. Сили оборони продовжують проводити заходи щодо посилення оборонних позицій та рубежів. Попередні втрати агресора на цьому напрямку за сьогодні склали 101 окупант загиблими та пораненими. Знищено п’ять артилерійських систем, 41 БпЛА, сім автомобілів та пускову установку для БпЛА. Крім того уражено 31 бліндаж та місце зберігання боєприпасів.

мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Від початку доби відбулось вісім бойових зіткнень. Сили оборони успішно відбили сім атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Дружелюбівка та Греківка. Триває бій в районі Андріївки. Ситуація контрольована.

мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Кількість боєзіткнень збільшилася до дев’яти. Російські окупанти намагалися просунутися в районах Тернів, Новосадового, Торського та Серебрянського Лісу. Всі атаки відбито українськими захисниками. Втрат позицій не допущено.

На Сіверському напрямку

Ворог здійснив дві безуспішні штурмові дії в районі Білогорівки. Ситуація під контролем Сил оборони України.

мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

Агресор сім разів намагався атакувати українських захисників в районах Калинівки, Іванівського, Кліщіївки, та Андріївки. Всі спроби були відбиті.

На Покровському напрямку

Ворог не полишає спроб відшукати слабкі місця в нашій обороні, безперервними штурмовими діями намагається вклинитися в бойові порядки українських підрозділів. Тривають бої в районах Новоолександрівки, Євгенівки та Сокола. Силами оборони вживаються заходи щодо стабілізації обстановки та недопущення просування противника.

Попередньо, втрати агресора на цьому напрямку склали майже 200 окупантів вбитими та пораненими. Знищено три бойові броньовані машини, три автомобілі та одиницю спеціальної техніки.

мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

Кількість бойових зіткнень збільшилась до 16. Загарбники намагаються просунутися поблизу населених пунктів Невельське, Карлівка, Красногорівка, Георгіївка та Парасковіївка. 13 ворожих атак успішно відбито Силами оборони. Тривають бої в районах Красногорівки та Парасковіївки. Ситуація напружена. Вживаються заходи щодо недопущення просування ворога.

На Времівському напрямку

Ворог намагався зав’язати бої поблизу Урожайного та Старомайорського. Штурмові дії російських окупантів зазнали невдачі. Сили оборони контролюють ситуацію.

мапа: deepstate

На Оріхівському напрямку

Російський агресор чотири рази атакував наші підрозділи поблизу населених пунктів Копані та Мала Токмачка. Успіху не мав.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.