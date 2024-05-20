Головна Світ Політика
search button user button menu button

Британія оприлюднила перелік озброєнь та обладнання, які отримала Україна у травні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Британія оприлюднила перелік озброєнь та обладнання, які отримала Україна у травні
Україна отримала ракети до системи ППО
фото з відкритих джерел

Україна отримала 80 ракет для систем ППО від Британії

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс опублікував перелік озброєнь та обладнання, які за останні три тижні отримала Україна від його країни. Про це повідомив у мережі Х.

«Світ не може чекати, Україні потрібно, щоб ми активізувалися, і вони отримали те, чого потребують, аби дати відсіч Путіну», – написав Шаппс.

Британія оприлюднила перелік озброєнь та обладнання, які отримала Україна у травні фото 1

Список:

  • уже передано 80 ракет для ППО, а загалом до кінця травня їх має надійти 100;
  • понад 20 систем розмінування;
  • 30 палет із запчастинами та протимінним обладнанням;
  • розвідувальні дрони великої дальності.

Окрім того, Британія передає Україні 1 мільйон боєприпасів різних типів, 4 тисячі предметів військової амуніції, а також 20 захищених амфібій Viking.

Нагадаємо, що 11 травня Британія повідомила про передачу Україні найбільшого пакета військової допомоги в розмірі £500 млн.

Читайте також:

Теги: зброя війна Велика Британія Україна озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Унаслідок обстрілу зруйновано цілий підʼїзд дев’ятиповерхового будинку у Вовчанську
Окупанти вдарили по житлових будинках у Вовчанську: є загиблі та поранені (оновлено)
20 квiтня, 11:47
Пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку внаслідок атаки на Одещину
Нічна атака на Одещину: є влучання
22 квiтня, 07:15
27-річний Олександр був фахівцем з аналізу геоданих для планування дій артилерії
Загинув під час контрнаступу на Запоріжжі. Згадаймо Олександра Сокоренка
25 квiтня, 09:00
Норвегія посилює підтримку України
Норвегія виділяє понад пів мільярда доларів на підтримку України
30 квiтня, 21:23
Фіцо запевнив, що відправки словацьких солдатів до України не буде
Словаччина не має нічого спільного з війною в Україні – Фіцо
2 травня, 19:32
Міністр оборони Іспанії не уточнила кількість отриманих ракет до Patriot
Україна отримала ракети до системи ППО Patriot
6 травня, 18:28
Міноборони РФ каже про «перехоплення» та «знищення» 17 безпілотників у чотирьох областях
Росія поскаржилася на атаку дронів у чотирьох областях
28 квiтня, 08:39
День вишиванки припадає на третій четвер травня
16 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 травня, 00:01
Військові знищили автомобілі «Урал» та «УАЗ»
Прикордонники показали, як знищують окупантів та їх техніку на Бахмутському напрямку
Вчора, 00:05

Політика

Введення іноземних військ в Україну: коментар ексголови Пентагону
Введення іноземних військ в Україну: коментар ексголови Пентагону
Верховний лідер Ірану висловився щодо аварії президентського гелікоптера
Верховний лідер Ірану висловився щодо аварії президентського гелікоптера
Замах на Фіцо: ймовірно, нападник мав спільників
Замах на Фіцо: ймовірно, нападник мав спільників
Пошуки гелікоптера із президентом Ірану продовжуються
Пошуки гелікоптера із президентом Ірану продовжуються
Прем'єрка Естонії пояснила, чому Україна отримує недостатньо підтримки з боку партнерів
Прем'єрка Естонії пояснила, чому Україна отримує недостатньо підтримки з боку партнерів
Польща інвестує понад $2 млрд на посилення кордону з Росією та Білоруссю
Польща інвестує понад $2 млрд на посилення кордону з Росією та Білоруссю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
257K
Колишній абсолютний чемпіон Леннокс Льюїс прокоментував перемогу Усика
92K
Коли в Україні закінчиться війна – прогноз майора ЗСУ
47K
Усик переміг Ф'юрі: гонорари боксерів, доля реваншу і наступний суперник чемпіона
32K
Одразу після бою Усика відвезли до лікарні: причина
30K
Усик зламав щелепу в бою з Ф’юрі? Команда боксера прокоментувала чутки
18K
Втрати ворога станом на 19 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

За дві доби ДТЕК повернув світло понад 21 тис. домогосподарств
Вчора, 17:08
Бізнес оприлюднив план дій для розвитку нової енергетики
Вчора, 15:02
Підвищення акцизів на пальне? Експерт оцінив наслідки
18 травня, 16:15
Федерація роботодавців: Промисловість готова розвивати розподілену генерацію, але є умова
18 травня, 13:08
Атака на Харків та Одесу. Відновлення консульських послуг для чоловіків. Головне за 17 травня
17 травня, 21:23
Повертатись чи ні? Відбулася прем’єра документального фільму про біженців та демографічну ситуацію в Україні
17 травня, 19:29

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua