Британія оприлюднила перелік озброєнь та обладнання, які отримала Україна у травні

Україна отримала 80 ракет для систем ППО від Британії

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс опублікував перелік озброєнь та обладнання, які за останні три тижні отримала Україна від його країни. Про це повідомив у мережі Х.

«Світ не може чекати, Україні потрібно, щоб ми активізувалися, і вони отримали те, чого потребують, аби дати відсіч Путіну», – написав Шаппс.

Список:

уже передано 80 ракет для ППО, а загалом до кінця травня їх має надійти 100;

понад 20 систем розмінування;

30 палет із запчастинами та протимінним обладнанням;

розвідувальні дрони великої дальності.

Окрім того, Британія передає Україні 1 мільйон боєприпасів різних типів, 4 тисячі предметів військової амуніції, а також 20 захищених амфібій Viking.

Нагадаємо, що 11 травня Британія повідомила про передачу Україні найбільшого пакета військової допомоги в розмірі £500 млн.