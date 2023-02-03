Захисники збили російський літак Су-25
Авіація противника активно використовує броньований дозвуковий штурмовик при знищенні наземних цілей
Воїни Нацгвардії знищили російський штурмовий літак Су-25 в районі Бахмута. Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.
Бійці зазначають, що авіація противника активно використовує броньований дозвуковий штурмовик при знищенні наземних цілей та завдає ударів по українських позиціях і населених пунктах.
«2 лютого о 11:55 ранку в південно-східній околиці Бахмута нацгвардійці виявили два ворожі літаки Су-25 на відстані трьох кілометрів, ціль була захоплена стрільцем-зенітником ПЗРК «Ігла-1» та здійснено пуск. Внаслідок бойової роботи один Су-25 було уражено», – розповів командир зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 3 бригади оперативного призначення з позивним Партизан.
Також в Нацгвардії відмічають, що на Бахмутському напрямку окупанти частково втрачають боєздатність та повітряну перевагу і тільки за минулий тиждень розрахунком було знищено гелікоптер Мі-24 та літак Су-25.
Нагадаємо, триває 345-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Миколаївка, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Курдюмівка на Донеччині.
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