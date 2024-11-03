ЦАХАЛ ліквідував командира «Хезболли», який відповідав за ракетні удари

Ізраїльські військові ліквідували чергового командира бойовиків

У вечірній час 2 листопада ЦАХАЛ усунув командира «Хезболли» Джафара Хадера Фаура, який відповідав за перші ракетні обстріли Ізраїлю, що сталися 8 жовтня 2023 року. Про це інформує The Jerusalem Post.

Винищувач ВПС Ізраїлю спільно з Північним командуванням ліквідував Фаура в районі Джуайя на півдні Лівану. Згідно з даними ЦАХАЛу, разом з ним було знищено ще одного командира підрозділу безпілотників.

Відомо, що Фаур відповідав за запуск ракет і безпілотників по північних територіях Ізраїлю зі сходу Лівану. Саме його підрозділ першим відкрив вогонь по країні 8 жовтня 2023 року, давши команду почати конфлікт вздовж північного кордону Ізраїлю.

За словами військових, він також причетний до ракетних обстрілів Голанських висот, які призвели до загибелі ізраїльських цивільних осіб. Крім того, він відповідає за напад на Мадждаль-Шамс, що забрав життя 12 дітей, та за нещодавній обстріл Метули в четвер, в результаті якого загинуло 5 мирних жителів.

До слова, армія Ізраїлю заявила про ліквідацію останнього члена політбюро угрупування ХАМАС Ізз ад-Діна Кассаба. Про це йдеться в повідомленні ЦАХАЛу.

Нагадаємо, кілька днів тому ізраїльські воїни знищили Мустафу Ахмада Шахаді. Він був заступником командувача елітного підрозділу «Радван».

Нагадаємо, новим лідером «Хезболли» став Наїм Кассем. Він був заступником колишнього лідера угруповання Хасана Насралли, ліквідованого Ізраїлем трохи більше ніж місяць тому. Про це повідомляє Reuters з посиланням на письмову заяву угруповання.

27 вересня Ізраїль провів масований авіаудар по штаб-квартирі «Хезболли» в Бейруті. В результаті чого загинув лідер організації Хасан Насралла.