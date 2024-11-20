Росіяни просунулися в Курській області, а ЗСУ – на Харківщині – карти ISW

Російські війська просунулися в Курській області та в районі межі Донецької та Запорізької областей

Новий звіт щодо подій війни в Україні випустив Інститут вивчення війни. У документі від 20 листопада міститься огляд бойових дій та докладні карти різних ділянок фронту.

Російські війська просунулися в Курській області. Геолокаційні кадри показують, що це сталося на північний схід від Нижнього Клину, на південному сході від Кореневого.

Фото: ISW

Українські війська просунулися на півночі від Харкова. Геолокаційні кадри показують, що це сталося в лісистій місцевості на південний схід від Глибокого. Російські війська продовжували наступальні операції біля Липців і Глибокого, та поблизу Вовчанська.

Фото: ISW

Російські війська 19 листопада продовжили наступ на лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна, але не підтвердили просування. Так само вони продовжували штурм на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки, але не просунулися.

Фото: ISW

Росіяни продовжували наступальні дії на південь від Часового Яру в районі Ступочок, але не зробили жодного підтвердженого просування. Така ж ситуація в районі Торецька та на Покровському напрямку.

19 листопада російські джерела стверджували, що російські війська просунулися на північ від Курахового, але ISW поки не знайшов підтвердження цих тверджень. На Вугледарському напрямку вони підтверджених наступів теж не зробили.

Фото: ISW

Російські війська просунулися в районі межі Донецької та Запорізької областей. Геолокаційні кадри свідчать, що росіяни нещодавно захопили Рівнопіль. На заході Запоріжжя – на північний захід та на північний схід від Роботиного – підтверджених змін на лінії фронту не було.

Фото: ISW



18 і 19 листопада тривали позиційні бої на лівобережжі Херсонської області та на островах дельти Дніпра, але лінія фронту не змінювалася.

Протягом минулої доби противник завдав, 51 авіаційний удар (зокрема, задіяв 78 КАБ) та 600 ударів дронами-камікадзе, здійснив майже 3,5 тисяч обстрілів позицій наших військ.

Нагадаємо, російські війська зайшли в центральну частину міста Часів Яр на Донеччині, де бої тривають уже понад пів року, про це повідомило видання Bild.