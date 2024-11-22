Росіяни скинули вибухівку на тролейбус у Херсоні

Внаслідок атаки поранених немає

У Дніпровському районі Херсона російські загарбники скинули з дрона вибухівку на тролейбус. Люди не постраждали. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

«Ворог знову атакує безпілотниками громадський транспорт у Херсоні. Цього разу росіяни скинули з дрона вибухівку на тролейбус у Дніпровському районі», – поінформував Мрочко.

За його словами, внаслідок атаки поранених немає. У тролейбусі вибиті вікна.

Нагадаємо, у ніч проти 20 листопада російські окупанти обстріляли житлові квартали Корабельного району Херсона. Один із ворожих снарядів влучив у квартиру.

Також у ніч на 20 листопада у Київські області, через атаку ворожих дронів, тривога тривала 11 годин. Наразі внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному із населених пунктів пошкоджено дитячий садок, школу, три адміністративні будівлі, два магазини, сільськогосподарську техніку. В будівлях вибиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі.