Чи погодиться Україна на територіальний компроміс заради миру – відповідь Єрмака

Єрмак запевняє, що Зеленський ніколи не говорив про територіальний компроміс

«Для нас Крим і Донбас залишаються українськими, вони не підлягають обговоренню»

Офіс президента спростував, що в 2022 році Зеленський був готовий погодитися на кордони від 23 лютого, заморозивши статус Криму та інших територій Донбасу, окупованих росіянами в 2014 році. Про заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Corriere Della Sera.

Єрмак запевняє, що Зеленський ніколи не говорив про територіальний компроміс.

«Але це правда, що він був готовий до переговорів, виходячи з ситуації напередодні російського вторгнення. Для нас Крим і Донбас залишаються українськими, вони не підлягають обговоренню. Ми проти заморожування війни, натомість ми хочемо її припинити. Ми запевняємо, що країни Глобального Півдня також засуджують російське вторгнення та захоплення території силою», – каже керівник Офісу президента.

На його думку, для початку переговорів необхідно повернутися до ситуації, яка була до повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

«Тоді ми будемо говорити про те, як повернути наш суверенітет до кордонів 1991 року», – підсумував Єрмак.

Нагадаємо, Зеленський в інтерв'ю Financial Times заявляв, що західні чиновники, які пропонують Україні стати членом НАТО в обмін на окупованій території, ніколи не говорили про це відкрито, адже вони бояться це робити.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте запевнив, що НАТО працює з Україною, дедалі більше наближаючи її до членства в Альянсі. Як наголосив Рютте, Україна стане майбутнім членом НАТО. Це було вирішено у Вашингтоні, проте питання полягає у термінах приєднання країни.

Як відомо, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.