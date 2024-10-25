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«Дніпропетровщину треба готувати вже». Третя штурмова зробила тривожну заяву

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Дніпропетровщину треба готувати вже». Третя штурмова зробила тривожну заяву
Третя штурмова: Враховуючи ситуацію із Селидово, Покровськом – Дніпропетровщину «треба готувати вже, і контролювати цей процес»
фото з відкритих джерел

Жорін: Ми не маємо рухатись від міста до міста, паралельно з цим нашвидкоруч готуючи ці міста до оборони

Майор ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що готувати до оборони Дніпропетровську область потрібно вже сьогодні. Про це він повідомив у Telegram.

«Ми не маємо постійно рухатись від міста до міста, паралельно з цим нашвидкоруч готуючи ці міста до оборони. Все це потрібно планувати, та будувати міцну лінію оборони завчасно. А не чекати поки лінія фронту дорухається до чергового населеного пункту», – написав Жорін.

За його словами, враховуючи ситуацію із Селидово, Покровськом – Дніпропетровщину «треба готувати вже, і контролювати цей процес».

Нагадаємо, в останні дні армія РФ досягла певних тактичних успіхів у захопленні міста Селидове та прилеглих територій у Донецькій області. Однак зосередженість російських сил на південному напрямку суттєво сповільнює їхній можливий рух у бік Покровська, що уповільнює просування на цьому фронті. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

У звіті зазначається, що просування російських військ до Селидового, а також територіальні здобутки на південь і північ від міста, можуть незабаром змусити Сили оборони вивести свої сили з цього району, щоб не опинитися в пастці у котлі, що руйнується.

Раніше стало відомо, що росіяни продовжують активно наступати одразу на кількох напрямках, вони увійшли у Вугледар і закріплюються там у багатоповерхівках. 

До слова, на Донеччині поблизу Селидового російські війська вчинили черговий воєнний злочин. Окупанти розстріляли двох полонених українських бійців. 

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Теги: окупанти армія Telegram злочин росіяни Вугледар

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