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Сирський назвав найефективніші безпілотники в українській армії

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Сирський назвав найефективніші безпілотники в українській армії
Дрони – зброя, що змінила сучасну війну
фото з відкритих джерел

Ударні дрони-бомбери впродовж минулого місяця виконали понад 7 тисяч місій

Упродовж жовтня українські військові за допомогою ударних дронів-бомберів змогли уразити та знищити 52 тисячі ворожих цілей. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський за результатами наради з командувачем Сил безпілотних систем Вадимом Сухаревським.

Сухаревський доповів головнокомандувачу про формування підрозділів та результати застосування дронів у районах виконання бойових завдань. Також під час наради порушили тему впровадження новітніх розробок та нових підходів і тактик у застосуванні безпілотників.

Сирський відзнавив, що ударні дрони-бомбери найефективніше себе проявили на полі бою упродовж минулого місяця, вони виконали понад 7 тисяч місій.

Так, завдяки їхній роботі, вдалося знищити, зокрема:

  • 129 артилерійських систем;
  • 221 одиниця радіообладнання росіян;
  • понад 4 тисячі живої сили противника.

Окремо головнокомандувач ЗСУ відзначив екіпажі 414 полку безпілотних сил Сухопутних військ та 412 батальйону СБС, які демонструють високий рівень професіоналізму та ефективності.

Раніше фахівець зі зв'язку та РЕБ пояснив, як дрони стали більш «живучими».

Нагадаємо, поява більшої кількості засобів РЕБ на фронті змушує придумувати нові дрони та використовувати їх у різних напрямах.

До слова, останнім часом росіяни використовують велику кількість дронів, щоб виснажити сили ППО в Києві. Це може свідчити про те, що скоро відбудеться ракетна атака на столицю. 

Також фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов розповів, що з початку серпня росіяни почали застосовуватися дрони «Гербера». Це – дешеві безпілотники, у яких немає бойової частини, і завдання яких – лише заплутувати наші сили ППО.

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Теги: військові росіяни Олександр Сирський ракетна атака

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