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«БРІКС представляє майже половину населення планети»: Гуттереш підкреслив важливість організації

Степан Гафтко
glavcom.ua
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«БРІКС представляє майже половину населення планети»: Гуттереш підкреслив важливість організації
Генсек ООН повертається із саміту БРІКС
фото з відкритих джерел

Генсек ООН під час повернення з Казані запевнив, що відстоював там статут організації

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що під час саміту БРІКС у Казані підкреслив важливість дотримання цінностей Статуту ООН. Про це Гутерреш написав у соцмережі Х.

«Я повертаюся з Казані, де вкотре взяв участь у виїзній сесії саміту БРІКС, що представляє майже половину населення планети», – вказав він.

За словами Гутерреша, на сесії він «закликав до справедливого миру в Україні відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної Асамблеї».

«Я підкреслив, що ми повинні повсюдно підтримувати цінності Статуту ООН, верховенство права та принципи суверенітету, політичної незалежності й територіальної цілісності держав», – додав Генсек.

Він також повідомив, що під час саміту провів зустрічі з кількома лідерами держав та урядів (згідно з даними офісу Генсека, Гутерреш зустрівся з представниками Росії, Білорусі та Туркменістану).

«На зустрічі з президентом Путіним я наголосив, що російське вторгнення в Україну є порушенням Статуту ООН і міжнародного права, та повторив свої заяви, зроблені під час саміту, – зазначив він. – Також я підкреслив свою тверду підтримку укладення угоди про безпеку судноплавства в Чорному морі, що має велике значення для глобальної продовольчої безпеки».

Нагадаємо, днями в Казані відбувся саміт БРІКС. Аналітики Інституту вивчення війни стверджують, що Росія, ймовірно, використовувала саміт як можливість для створення механізмів, що допоможуть посилити її військові дії в Україні. 

Як повідомлялося, у Казані на полях саміту БРІКС премʼєр Індії Нарендра Моді зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Індійський прем'єр заявив, що Нью-Делі готовий сприяти припиненню війни в Україні.

Також 22 жовтня у Казані на полях саміту БРІКС лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрівся із російським диктатором Володимиром Путіним. Китайський лідер заявив, що наразі відбуваються зміни, «небачені за сто років, коли міжнародна ситуація переплетена з хаосом», зазначає видання.

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Теги: росія саміт військові статут Генсек ООН БРІКС населення Сі Цзіньпін соцмережі

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