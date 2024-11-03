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Ракети і понад 60 дронів. Стало відомо, як вночі відпрацювала ППО

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Ракети і понад 60 дронів. Стало відомо, як вночі відпрацювала ППО
27 ворожих безпілотників локаційно втрачені, один БПЛА – полетів у Білорусь
фото із відкритих джерел

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони

Сили оборони України станом на 09:00 неділі, 3 листопада, збили 66 російських безпілотників і ракету Х-59/69. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

«У ніч на 03 листопада (із 17.30 2 листопада) ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської обл., 96-ма ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ», – ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Ракети і понад 60 дронів. Стало відомо, як вночі відпрацювала ППО фото 1
фото: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine

Станом на 09.00 підтверджено збиття керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 66-ти ворожих БПЛА у Київській, Сумській, Хмельницькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях.

27 ворожих безпілотників локаційно втрачені, один БПЛА – полетів у Білорусь. У повітрі залишаються два ударних БПЛА. Бойова робота триває. Інформація уточнюється та оновлюється.

Як відомо, цієї ночі сили оборони знешкодили усі безпілотники, які загрожували столиці. Про це у Telegram повідомив Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації.

«Сьогодні збройні сили ворога в черговий раз атакували столицю України. Зброя терору та ж сама - дрони. Вони були запущені переважно з північного-східного напрямку. На Київ БпЛА заходили різними курсами і знову на дуже малих висотах. Протягом ночі повітряна тривога в місті оголошувалася двічі і сумарно тривала пʼять з половиною годин», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок відбиття атаки було зафіксовано падіння уламків в Шевченківському та Голосіївському районах міста. 

Нагадаємо, Російська Федерація в ніч на 3 листопада вкотре атакує Київ дронами. У двох районах столиці зафіксовано падіння уламків БпЛА, виникли пожежі. «Внаслідок атаки ударних БпЛА збройних сил РФ по Києву зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі міста, на відкритій місцевості. Виникли пожежі. Інформація щодо потерпілих чи руйнувань не надходила», – написав о 01:46 начальник КМВА Сергій Попко.

Минулої ночі у Києві внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено будинок, сталась пожежа. 

9 фото
На весь екран
У Києві уламки БпЛА пошкодили будівлю та спричинили пожежу
Фото: ДСНС

Згодом стало відомо, що вогонь ліквідовано. Рятувальники евакуювали 18 мешканців будинку, одна особа постраждала. На місці все ще працює 9 одиниць техніки й 40 осіб особового складу ДСНС.

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Теги: Білорусь авіація війна напад робота ракета ворог росіяни системи ППО

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