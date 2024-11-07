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Карта бойових дій в Україні станом на 7 листопада 2024 року

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 7 листопада 2024 року
Ситуація на фронті станом на 7 листопада
фото з відкритих джерел

Найбільше атак ворог провів на Курахівському напрямку

Російські загарбники протягом минулої доби завдали одного ракетного (3 ракети), 35 авіаційних ударів (зокрема, задіяв 90 КАБ) та 513 ударів дронами-камікадзе, здійснив 3125 обстрілів позицій наших військ.

Ситуація на фронті станом на 6 листопада
Ситуація на фронті станом на 6 листопада
Фото: ISW

Новини війни в Україні

З початку доби відбулося 145 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Інтенсивно ворог атакує біля Курахового та Покровська.

На Харківському напрямку

Поблизу Стариці та Вовчанська на Харківському напрямку російські терористи шість разів штурмували позиції українських підрозділів. Орієнтовні втрати ворога на напрямку склали 69 окупантів вбитими та пораненими, знищено артсистему, 28 БпЛА, три одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки, також пошкоджено артсистему та чотири одиниці автомобільної техніки.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 листопада 2024 року фото 1
фото з відкритих джерел

На Куп’янському напрямку

Вісім разів ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку поблизу Кучерівки, Петропавлівки та Кругляківки. На цей час триває одне боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 листопада 2024 року фото 2
Фото: deepstatemap

На Лиманському напрямку

Позиції українських захисників в районах Дружелюбівки, Греківки, Торського та Тернів за минулий день на Лиманському напрямку десять разів штурмували російські війська. Досі триває п’ять атак ворога.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 листопада 2024 року фото 3
Фото: deepstatemap

На Краматорському напрямку

Поблизу Часового Яру та Кліщіївки невдачею завершились дві спроби загарбників просунутися вперед на Краматорському напрямку.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 листопада 2024 року фото 4
Фото: deepstatemap

На Торецькому напрямку

Окупанти за минулу добу чотири рази штурмували у районах Торецька, Диліївки та Щербинівки. Противник успіху не мав. Триває бій в Торецьку.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 листопада 2024 року фото 5
Фото: deepstatemap

На Покровському напрямку

Загарбники впродовж минулого дня загалом здійснили 38 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Променя, Лисівки та Селидового. Дванадцять боєзіткнень на напрямку ще тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 листопада 2024 року фото 6
Фото: deepstatemap

На Курахівському напрямку

Інтенсивно атакує ворог наші підрозділи на Курахівському напрямку. На цей час доби нараховується 52 атаки. Терористи намагалися просунутися в районах Іллінки, Кремінної Балки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Антонівки та Катеринівки, на даний час точаться бої у 28 локаціях.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 листопада 2024 року фото 7
Фото: deepstatemap

На Времівському напрямку

Триває два боєзіткнення поблизу Трудового на Времівському напрямку, всього поточної доби агресор шість разів штурмував передній край нашої оборони поблизу Трудового та Максимівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 листопада 2024 року фото 8
Фото: deepstatemap

На Придніпровському напрямку

Відбито три ворожі атаки, ворог успіху не мав.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 листопада 2024 року фото 9
Фото: deepstatemap

Триває операція Сил оборони України в Курській області. Всього за минулу добу українські захисники відбили сім спроб окупантів потіснити наші підрозділи із займаних позицій.
Генеральний штаб відзначає українських воїнів зі 126-ї окремої бригади територіальної оборони та 3-ї бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії України, які стійко стримують навалу переважаючих сил противника.

Нагадаємо, триває 988-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб втрати ворог війна ЗСУ армія Україна

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