Карта бойових дій в Україні станом на 7 листопада 2024 року
Найбільше атак ворог провів на Курахівському напрямку
Російські загарбники протягом минулої доби завдали одного ракетного (3 ракети), 35 авіаційних ударів (зокрема, задіяв 90 КАБ) та 513 ударів дронами-камікадзе, здійснив 3125 обстрілів позицій наших військ.
Новини війни в Україні
З початку доби відбулося 145 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Останні новини з фронту
Інтенсивно ворог атакує біля Курахового та Покровська.
На Харківському напрямку
Поблизу Стариці та Вовчанська на Харківському напрямку російські терористи шість разів штурмували позиції українських підрозділів. Орієнтовні втрати ворога на напрямку склали 69 окупантів вбитими та пораненими, знищено артсистему, 28 БпЛА, три одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки, також пошкоджено артсистему та чотири одиниці автомобільної техніки.
На Куп’янському напрямку
Вісім разів ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку поблизу Кучерівки, Петропавлівки та Кругляківки. На цей час триває одне боєзіткнення.
На Лиманському напрямку
Позиції українських захисників в районах Дружелюбівки, Греківки, Торського та Тернів за минулий день на Лиманському напрямку десять разів штурмували російські війська. Досі триває п’ять атак ворога.
На Краматорському напрямку
Поблизу Часового Яру та Кліщіївки невдачею завершились дві спроби загарбників просунутися вперед на Краматорському напрямку.
На Торецькому напрямку
Окупанти за минулу добу чотири рази штурмували у районах Торецька, Диліївки та Щербинівки. Противник успіху не мав. Триває бій в Торецьку.
На Покровському напрямку
Загарбники впродовж минулого дня загалом здійснили 38 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Променя, Лисівки та Селидового. Дванадцять боєзіткнень на напрямку ще тривають.
На Курахівському напрямку
Інтенсивно атакує ворог наші підрозділи на Курахівському напрямку. На цей час доби нараховується 52 атаки. Терористи намагалися просунутися в районах Іллінки, Кремінної Балки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Антонівки та Катеринівки, на даний час точаться бої у 28 локаціях.
На Времівському напрямку
Триває два боєзіткнення поблизу Трудового на Времівському напрямку, всього поточної доби агресор шість разів штурмував передній край нашої оборони поблизу Трудового та Максимівки.
На Придніпровському напрямку
Відбито три ворожі атаки, ворог успіху не мав.
Триває операція Сил оборони України в Курській області. Всього за минулу добу українські захисники відбили сім спроб окупантів потіснити наші підрозділи із займаних позицій.
Генеральний штаб відзначає українських воїнів зі 126-ї окремої бригади територіальної оборони та 3-ї бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії України, які стійко стримують навалу переважаючих сил противника.
Нагадаємо, триває 988-й день повномасштабної війни в Україні.
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