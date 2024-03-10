Закон про мобілізацію: Арахамія розповів, які спірні питання врегулюють

Відстрочку від мобілізації планують надати всім аспірантам, незалежно від форми навчання

«Питання про І, ІІ та ІІІ групи людей з інвалідністю буде врегульовано», – заявив нардеп

Народні депутати урегулюють питання відстрочки від мобілізації аспірантів та доглядальників за людьми з інвалідністю. Про це заявив глава фракції «Слуга народу» Давида Арахамія у своєму Telegram-каналі.

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«Питання про І, ІІ та ІІІ групи людей з інвалідністю буде врегульовано», – заявив нардеп.

Також, за словами нардепа, відстрочку від мобілізації планують надати всім аспірантам, незалежно від форми навчання.

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«Як і було обіцяно, незалежно від форми навчання, буде врегульовано питання надання їм відстрочки від мобілізації», – написав він у Telegram-каналі.

Як наголосив Арахамія, розгляд правок до законопроекту про мобілізацію розпочнеться вже наступного тижня.

Нагадаємо, що законопроєкт про мобілізацію може бути прийнятий Верховною Радою України вже до кінця березня. До нього надійшло 4 195 поправок, які зараз доопрацьовуються в комітеті та юридичному управлінні.

До слова, 22 лютого президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію військових термінової служби. Згідно з проєктом, військовослужбовці строкової служби, строк яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені терміни, звільняються з військової служби в запас «у терміни, визначені указом президента».

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Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.