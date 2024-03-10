Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Закон про мобілізацію: Арахамія розповів, які спірні питання врегулюють

Надія Карбунар
glavcom.ua
Закон про мобілізацію: Арахамія розповів, які спірні питання врегулюють
Відстрочку від мобілізації планують надати всім аспірантам, незалежно від форми навчання
фото з відкритих джерел

«Питання про І, ІІ та ІІІ групи людей з інвалідністю буде врегульовано», – заявив нардеп

Народні депутати урегулюють питання відстрочки від мобілізації аспірантів та доглядальників за людьми з інвалідністю. Про це заявив глава фракції «Слуга народу» Давида Арахамія у своєму Telegram-каналі.

«Питання про І, ІІ та ІІІ групи людей з інвалідністю буде врегульовано», – заявив нардеп.

Також, за словами нардепа, відстрочку від мобілізації планують надати всім аспірантам, незалежно від форми навчання.

«Як і було обіцяно, незалежно від форми навчання, буде врегульовано питання надання їм відстрочки від мобілізації», – написав він у Telegram-каналі.

Як наголосив Арахамія, розгляд правок до законопроекту про мобілізацію розпочнеться вже наступного тижня.

Нагадаємо, що законопроєкт про мобілізацію може бути прийнятий Верховною Радою України вже до кінця березня. До нього надійшло 4 195 поправок, які зараз доопрацьовуються в комітеті та юридичному управлінні.

До слова, 22 лютого президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію військових термінової служби.  Згідно з проєктом, військовослужбовці строкової служби, строк яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені терміни, звільняються з військової служби в запас «у терміни, визначені указом президента».

Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

Читайте також:

Теги: мобілізація навчання президент Давид Арахамія законопроєкт обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нагадаємо, що законопроєкт про мобілізацію може бути прийнятий Верховною Радою України вже до кінця березня
Закон про мобілізацію: категорія заброньованих розшириться
Вчора, 10:56
Мобілізація засуджених: Малюська повідомив, коли законопроєкт буде внесено до Ради
Мобілізація засуджених: Малюська повідомив, коли законопроєкт буде внесено до Ради
Вчора, 22:33
Депутати будуть розглядати законодавчі поправки до законопроєкту та голосувати по кожній окремо
Законопроєкт про мобілізацію: як можуть покарати тих, хто не оновив дані у військкоматі
Вчора, 16:58

Події в Україні

Ворог суне на Часів Яр, Генштаб повідомляє про відбиті атаки
Ворог суне на Часів Яр, Генштаб повідомляє про відбиті атаки
У масці та мантії: українець намагався втекти за кордон в образі міфічного персонажа
У масці та мантії: українець намагався втекти за кордон в образі міфічного персонажа
Іноземні медіа заявили про знищення двох установок Patriot в Україні
Іноземні медіа заявили про знищення двох установок Patriot в Україні
Закон про мобілізацію: Арахамія розповів, які спірні питання врегулюють
Закон про мобілізацію: Арахамія розповів, які спірні питання врегулюють
ЗСУ пояснили, чому 2023 року не будували фортифікації
ЗСУ пояснили, чому 2023 року не будували фортифікації
У 47-й бригаді «Маґура» змінився командир
У 47-й бригаді «Маґура» змінився командир

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Папа Римський закликав Україну підняти білий прапор. Президент Латвії відреагував
25K
Країни НАТО вже направили військових до України – МЗС Польщі
24K
Не робіть з Залужного кумира, але й не робіть з нього ухилянта
19K
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
9201
На Хмельниччині пролунали вибухи
6855
Закон про мобілізацію: Арахамія розповів, які спірні питання врегулюють

Новини

Радник прем'єра пояснив, що заважає Україні реалізувати великий експортний потенціал в енергетиці
Сьогодні, 11:10
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Невеликий дощ у низці областей: прогноз погоди на 10 березня
Сьогодні, 05:25
День Державного Гімну. Які свята відзначаємо 10 березня
Сьогодні, 00:00
Атака дронів на Росію, санкції проти компаній, пов'язаних з ПВК «Вагнер»: головне за ніч
Вчора, 06:32
Без опадів, подекуди туман: прогноз погоди на 9 березня
Вчора, 04:50

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua