Мобілізація засуджених: Малюська повідомив, коли законопроєкт буде внесено до Ради

За словами очільника Мін'юсту, є дуже багато ув’язнених, які готові стати військовослужбовцями й захищати країну

Законопроєкт про мобілізацію засуджених і ув'язнених осіб може бути зареєстрований у Верховній Раді наступного тижня. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону.

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«Я думаю, що на наступному тижні законопроєкт щодо мобілізації засуджених буде зареєстрований, і на найближчому засіданні сесійному Ради за нього голосуватимуть в першому читанні і в другому так само. Я очікую, що це весна, не пізніше, і думаю, що навіть не кінець весни», – сказав Малюська.

Міністр зазначив, що є дуже багато ув’язнених і засуджених, які готові стати військовослужбовцями й захищати країну.

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За його словами, на прохання військових із законопроєкту буде виключено мобілізацію тих засуджених, хто порушував військову дисципліну, вчиняв злочини, пов’язані з виконанням свого військового обов’язку, а також злочини проти державності.

«Такі категорії, напевно, під мобілізацію не потраплять. Але остання крапка буде поставлена парламентом. Ми їм покажемо узгоджену позицію з Силами оборони і покажемо приблизно статистику готовності… Я не очікую затягування розгляду в парламенті, тому що поки що я не зустрічав жодного політика, депутата чи керівника Збройних сил, який був би активно проти», – прокоментував очільник Мін'юсту.

Він додав, що не всі військові командири готові брати засуджених до своїх підрозділів, і нав'язувати таких мобілізованих військовослужбовців нікому не будуть.

«Скоріш за все, це будуть окремі загони. Але в будь-якому разі лише командири, які розуміють, з ким матимуть справу, як з цим працювати, отримають відповідні підрозділи, щоб вони могли захищати батьківщину», – сказав міністр.

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Нагадаємо, наразі в Україні засуджених не мобілізують, хоча відповідні заяви лунали неодноразово. Наприклад, заступниця міністра юстиції Олена Висоцька заявляла, що в Україні розглядають мобілізацію різних категорій засуджених – зокрема, це стосується громадян з довічним позбавленням волі. Вона додала, що уряд насамперед розглядає можливість мобілізації тих засуджених, яких уже звільнили.

До слова, міністр юстиції Денис Малюська переконаний, що корупціонерів можуть відправити воювати до лав ЗСУ. Він наголосив, що такі люди часто патріоти, просто їхній патріотизм своєрідний і вони жадібні. Малюська підкреслив, що в Україні десятиліттями культивували корупцію, і додав, що вона і зараз залишається поширеним явищем.