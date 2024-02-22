Зеленський вніс в Раду законопроєкт про демобілізацію строковиків

Законопроєкт можуть розглянути вже завтра, 23 лютого

Президент України Володимир Зеленський вносить у Верховну Раду законопроєкт про демобілізацію строковиків. Документ народні депутати можуть розглянути вже у п'ятницю, 23 лютого, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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«Чекаємо на текст, але нарешті! Строковики і члени їхніх родин – не дарма ми стільки за це боролися! Законопроект може бути розглянутий вже завтра!» – зазначив він.

«Військовослужбовці строкової служби, строк яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки звільняються з військової служби в запас у строки, визначені Указом Президента України», – йдеться у документі.

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Таким чином, термінів немає і все буде вирішувати Указ президента України.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.