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Зеленський вніс в Раду законопроєкт про демобілізацію строковиків

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Зеленський вніс в Раду законопроєкт про демобілізацію строковиків
Наразі текст законопроєкту ще не опубліковано
фото ілюстративне

Законопроєкт можуть розглянути вже завтра, 23 лютого

Президент України Володимир Зеленський вносить у Верховну Раду законопроєкт про демобілізацію строковиків. Документ народні депутати можуть розглянути вже у п'ятницю, 23 лютого, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Чекаємо на текст, але нарешті! Строковики і члени їхніх родин – не дарма ми стільки за це боролися!  Законопроект може бути розглянутий вже завтра!» – зазначив він.

Зеленський вніс в Раду законопроєкт про демобілізацію строковиків фото 1
Зеленський вніс в Раду законопроєкт про демобілізацію строковиків фото 2

«Військовослужбовці строкової служби, строк яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені  строки звільняються з військової служби в запас у строки, визначені Указом Президента України», – йдеться у документі.

Таким чином, термінів немає і все буде вирішувати Указ президента України.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

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Теги: Олексій Гончаренко демобілізація Володимир Зеленський законопроєкт

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