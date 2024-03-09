Законопроєкт про мобілізацію: як можуть покарати тих, хто не оновив дані у військкоматі

Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки ухвалив попереднє рішення

Громадян, які не оновили своїх даних у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, можуть тимчасово обмежити у праві керування транспортними засобами. При розгляді правок, це обмеження, народні депутати попередньо вирішили залишити у законопроєкті про мобілізацію. Про це ТСН.ua розповів народний депутат Федір Веніславський

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Обмеження керувати авто ще не затверджене

Як запевнив Федір Веніславський, це поки попереднє рішення, яке ухвалив Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

«Далі ми ще будемо розглядати законодавчі поправки та голосувати по кожній окремо, тому це поки попереднє рішення щодо обмеження у праві керування автомобілем для ухилянтів. А щодо механізму виявлення таких осіб, то він прописаний у проєкті закону. Там сказано, що у випадку невиконання вимоги заявитися до ТЦК та СП для уточнення даних, представник центру комплектування звертається з адміністративним позовом до суду щодо такої особи. А вже у судовому порядку накладається обмеження на право керування транспортним засобом», – розповідає Федір Веніславський.

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Він додає, що далі – діє стандартна процедура, яка передбачена законодавством щодо керуванням автомобілем без належних прав. І це не означає, що усіх будуть зупиняти та перевіряти на дорозі.

У той же час, скептики зазначають, що така особа може просто перестати користуватися автомобілем, наприклад, найняти собі водія або користуватися таксі.

«Звичайно, що людина може не користуватися транспортним засобом, ми ж не можемо передбачити усі випадки. Тут вже питання до правоохоронного комітету: яким саме буде механізм у кодексі про адміністративні порушення щодо відсутності права керування – як це перевіряти та як реалізувати», – зазначає Федір Веніславський.

Засуджених візьмуть до війська?

Також попередньо новий законопроєкт про мобілізацію передбачає, що на людей, які мають судимість за вчинення злочину і покарання не пов’язане з перебуванням у місцях позбавлення або обмеження волі, будуть поширенні загальні правила військового обліку – тобто вони зможуть бути мобілізованими.

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«Ті громадяни, які перебувають у місцях позбавлення або обмеження волі, за їх добровільною згодою, теж зможуть бути призвані на військову службу під час мобілізації. А вже зміни до кримінального та кримінально-процесуального кодексу мають регламентувати їх правовий статус, після того, як вони будуть звільнені з військової служби по закінченню бойових дій», – каже Федір Веніславський.

Народний депутат додає, що це право не буде стосуватися тих засуджених, які вчинили кримінально-карні діяння пов’язані з злочинами проти основ національної безпеки та статевої свободи людини. Вони точно не отримають такого права.

Нагадаємо, що законопроєкт про мобілізацію може бути прийнятий Верховною Радою України вже до кінця березня. До нього надійшло 4 195 поправок, які зараз доопрацьовуються в комітеті та юридичному управлінні.

До слова, 22 лютого президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію військових термінової служби. Згідно з проєктом, військовослужбовці строкової служби, строк яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені терміни, звільняються з військової служби в запас «у терміни, визначені указом президента».

Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.