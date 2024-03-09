Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Законопроєкт про мобілізацію: як можуть покарати тих, хто не оновив дані у військкоматі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Законопроєкт про мобілізацію: як можуть покарати тих, хто не оновив дані у військкоматі
Депутати будуть розглядати законодавчі поправки до законопроєкту та голосувати по кожній окремо
фото з відкритих джерел

Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки ухвалив попереднє рішення

Громадян, які не оновили своїх даних у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, можуть тимчасово обмежити у праві керування транспортними засобами. При розгляді правок, це обмеження, народні депутати попередньо вирішили залишити у законопроєкті про мобілізацію. Про це ТСН.ua розповів народний депутат Федір Веніславський

Обмеження керувати авто ще не затверджене

Як запевнив Федір Веніславський, це поки попереднє рішення, яке ухвалив Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

«Далі ми ще будемо розглядати законодавчі поправки та голосувати по кожній окремо, тому це поки попереднє рішення щодо обмеження у праві керування автомобілем для ухилянтів. А щодо механізму виявлення таких осіб, то він прописаний у проєкті закону. Там сказано, що у випадку невиконання вимоги заявитися до ТЦК та СП для уточнення даних, представник центру комплектування звертається з адміністративним позовом до суду щодо такої особи. А вже у судовому порядку накладається обмеження на право керування транспортним засобом», – розповідає Федір Веніславський.

Він додає, що далі – діє стандартна процедура, яка передбачена законодавством щодо керуванням автомобілем без належних прав. І це не означає, що усіх будуть зупиняти та перевіряти на дорозі.

У той же час, скептики зазначають, що така особа може просто перестати користуватися автомобілем, наприклад, найняти собі водія або користуватися таксі.

«Звичайно, що людина може не користуватися транспортним засобом, ми ж не можемо передбачити усі випадки. Тут вже питання до правоохоронного комітету: яким саме буде механізм у кодексі про адміністративні порушення щодо відсутності права керування – як це перевіряти та як реалізувати», – зазначає Федір Веніславський.

Засуджених візьмуть до війська?

Також попередньо новий законопроєкт про мобілізацію передбачає, що на людей, які мають судимість за вчинення злочину і покарання не пов’язане з перебуванням у місцях позбавлення або обмеження волі, будуть поширенні загальні правила військового обліку – тобто вони зможуть бути мобілізованими.

«Ті громадяни, які перебувають у місцях позбавлення або обмеження волі, за їх добровільною згодою, теж зможуть бути призвані на військову службу під час мобілізації. А вже зміни до кримінального та кримінально-процесуального кодексу мають регламентувати їх правовий статус, після того, як вони будуть звільнені з військової служби по закінченню бойових дій», – каже Федір Веніславський.

Народний депутат додає, що це право не буде стосуватися тих засуджених, які вчинили кримінально-карні діяння пов’язані з злочинами проти основ національної безпеки та статевої свободи людини. Вони точно не отримають такого права.

Нагадаємо, що законопроєкт про мобілізацію може бути прийнятий Верховною Радою України вже до кінця березня. До нього надійшло 4 195 поправок, які зараз доопрацьовуються в комітеті та юридичному управлінні.

До слова, 22 лютого президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію військових термінової служби.  Згідно з проєктом, військовослужбовці строкової служби, строк яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені терміни, звільняються з військової служби в запас «у терміни, визначені указом президента».

Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

Читайте також:

Теги: таксі депутат мобілізація Володимир Зеленський президент Федір Веніславський правила законопроєкт обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Гарні умови складаються з трьох частин. Перше – це висока зарплата»
Голова Комітету економістів України назвав три умови успішної мобілізації
Вчора, 11:48
За словами багатодітної волинянки, записати дітей на різних чоловіків була її особиста ініціатива
Волинянка записала дев'ятьох дітей на різних чоловіків, аби ті уникнули мобілізації
Вчора, 19:32
Нагадаємо, що законопроєкт про мобілізацію може бути прийнятий Верховною Радою України вже до кінця березня
Закон про мобілізацію: категорія заброньованих розшириться
Сьогодні, 10:56

Події в Україні

Десантник двічі вибрався з полону та привів до своїх трьох росіян
Десантник двічі вибрався з полону та привів до своїх трьох росіян
Законопроєкт про мобілізацію: як можуть покарати тих, хто не оновив дані у військкоматі
Законопроєкт про мобілізацію: як можуть покарати тих, хто не оновив дані у військкоматі
В Ужгороді поховали школяра-спортсмена, який помер під час уроку фізкультури
В Ужгороді поховали школяра-спортсмена, який помер під час уроку фізкультури
ЗСУ розширюють плацдарм на лівобережжі Херсонщини
ЗСУ розширюють плацдарм на лівобережжі Херсонщини
Під Авдіївкою двоє воїнів ліквідували одразу дев’ятьох російських штурмовиків
Під Авдіївкою двоє воїнів ліквідували одразу дев’ятьох російських штурмовиків
На Черкащині живе нащадок Тараса Шевченка
На Черкащині живе нащадок Тараса Шевченка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Демократи Палати представників відхилили компромісний законопроєкт з допомогою Україні
12K
ВЛК визнала Залужного не придатним до служби
4231
Кислиця пояснив, чому РФ обрала Одесу однією з головних цілей для авіаударів
3824
Мешканці села на Хмельниччині відмовилися повертати історичну назву Свинне
3250
Який пророчий вірш Шевченка хотіли сховати окупанти. Пригадаймо відео із Балаклії
2709
Закон про мобілізацію: категорія заброньованих розшириться

Новини

Атака дронів на Росію, санкції проти компаній, пов'язаних з ПВК «Вагнер»: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Без опадів, подекуди туман: прогноз погоди на 9 березня
Сьогодні, 04:50
Шевченківський день. Що відзначаємо 9 березня
Сьогодні, 00:50
Звернення Байдена до Конгресу, Резолюція МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС: головне за ніч
Вчора, 06:30
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 8 березня
Вчора, 05:21
Міжнародний жіночий день. Які свята відзначаємо 8 березня
Вчора, 00:20

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua