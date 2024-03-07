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Стефанчук повідомив, коли буде прийнятий законопроєкт про мобілізацію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Стефанчук повідомив, коли буде прийнятий законопроєкт про мобілізацію
Законопроєкт про мобілізацію може бути прийнятий до кінця березня
фото: glavcom.ua

Законопроєкт перебуває на розгляді в Комітеті

Законопроєкт про мобілізацію може бути прийнятий Верховною Радою України вже до кінця березня. До нього надійшло 4 195 поправок, які зараз доопрацьовуються в комітеті та юридичному управлінні. Про це заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

«Законопроєкт перебуває на розгляді в Комітеті. Подано понад 4 тис. поправок, а якщо конкретно – 4 195 поправок над якими продовжує працювати Комітет національної безпеки та оборони. Робота в Комітеті ще триває, як тільки робота буде завершена він буде переданий на роботу в юридичне управління, вичитаний і після цього буде готовий для винесення в зал», – розповів Стефанчук в ефірі телемарафону.

За його словами, скільки часу займе весь вищезгаданий процес стане відомо після проведення консультації з фракціями та групами, а також залежатиме від кінцевої редакції законопроєкту, який вийде з Комітету.

«Законопроєкт про мобілізацію може бути прийнятий до кінця березня», – сказав Стефанчук.

Нагадаємо, 22 лютого президент України Володимир З22 лютого президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію військових термінової служби.  Згідно з проєктом, військовослужбовці строкової служби, строк яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені терміни, звільняються з військової служби в запас «у терміни, визначені указом президента».

Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

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Теги: мобілізація

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