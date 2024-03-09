Закон про мобілізацію: категорія заброньованих розшириться

Нагадаємо, що законопроєкт про мобілізацію може бути прийнятий Верховною Радою України вже до кінця березня

Федір Веніславський зазначає, що саме новий закон має визначати критерії та рамки можливості бронювання

Урядовий законопроєкт про мобілізацію в Україні розширює категорію заброньованих працівників. Також очікується перегляд підприємств та організацій, які можуть бронювати своїх співробітників. Про це розповів народний депутат від фракції «Слуга народу», член парламентського комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський в інтерв'ю obozrevatel.

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Федір Веніславський зазначає, що саме новий закон має визначати критерії та рамки можливості бронювання, «тобто які саме підприємства, організації є критично важливими для функціонування держави та життя населення. Вони мають отримати право на бронювання».

Місцеву владу та Нацполіцію депутат навів прикладом

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«Ми домовилися, що всі поліцейські стають заброньованими, а не отримують право на відстрочку... Так само в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування, бронюється відповідно або 100 (якщо це керівники центральних органів влади, категорія А), або 50% (категорії Б та В держслужбовців) військовозобов'язаних», – розповів Федір Веніславський.

Депутат додав, що є «другий бік бронювання», коли бронь мають працівники установ, що «точно не є критично важливим для функціонування держави». Проте це питання, яке повинен вирішити уряд.

Нагадаємо, що законопроєкт про мобілізацію може бути прийнятий Верховною Радою України вже до кінця березня. До нього надійшло 4 195 поправок, які зараз доопрацьовуються в комітеті та юридичному управлінні.

До слова, 22 лютого президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію військових термінової служби. Згідно з проєктом, військовослужбовці строкової служби, строк яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені терміни, звільняються з військової служби в запас «у терміни, визначені указом президента».

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Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.