Головна Думки вголос Віктор Шлінчак
search button user button menu button
Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики. Засновник «Главкома»

Що пішло не так із законом про мобілізацію?

glavcom.ua
Війна триває. Чому депутати тягнуть із законом про мобілізацію?
фото: Depositphotos

«Чи маємо ми розкіш так витрачати час, знаючи непросту ситуацію на фронті?»

Тривала епопея з прийняттям закону про мобілізацію дуже нагадує те, що відбувається у Сполучених Штатах з виділенням Україні військової і фінансової допомоги. Коли всі гравці розуміють необхідність ухвалення рішень, але ведуть підкилимні ігри.

Як відомо, перший проєкт закону про мобілізацію Кабмін вніс до Ради 25 грудня.

Потім, уже після Нового року і тривалої суспільної істерії старий проєкт було відкликано. А 30 січня був внесений вже новий закон про мобілізацію. 7 лютого Верховна Рада проголосувала в першому читанні. 21 лютого закінчився прийом правок до проєкту, і на сьогодні їх налічується понад чотири тисячі. Зараз вони мають бути розглянуті у профільному комітеті.

Навіть за оптимістичного сценарію, це займе не менше тижня. Далі – винесення законопроєкту у зал. Де справжня біда з голосами. Тобто, навіть якщо Рада і почне голосувати щось на наступному тижні і це голосування буде вдалим (у чому є великі сумніви), ще піде кілька днів на те, аби його підписав президент. Або спікер, якщо буде прийняте рішення, що непопулярні нововведення мають лягти в зону відповідальності парламенту.

Тобто, виходячи із математичних розрахунків, на ухвалення надважливого у нинішніх умовах закону, пішло мінімум три місяці. Якщо не додавати півтора-два місяці, які йшли на його юридичну розробку.

Чи маємо ми розкіш так витрачати час, знаючи непросту ситуацію на фронті? Питання без підтекстів і особистісних оцінок.

Чи існують інші механізми, аби нормативи, які можуть чітко і зрозуміло визначити питання мобілізації/демобілізації, військової підготовки та фінансового забезпечення? Юристи, з якими довелось спілкуватися на цю тему, кажуть, що існують. І це – грамотно виписана постанова уряду, яка б унормувала усі ці питання.

При тому, що уряд і так є автором законодавчої ініціативи, тому, якщо там так бояться втрати свого іміджу, то немає чого, зрештою, втрачати. Але найпотрібніші для фронту рішення за правильної комунікаційної стратегії можна було б за цей час уже давно виписати, схвалити і вже виконувати.

Можливо, я десь помиляюсь у своїй логіці. Підкажіть.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна закон Верховна Рада Кабмін мобілізація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські наземні атаки привели в результаті до взяття міста, в тому числі завдяки тому, що проходили за масованої підтримки ствольної артилерії та військової авіації
Втрата Авдіївки – причини і наслідки: як зміниться ситуація на східному фронті
20 лютого, 20:00
Дуже ймовірно, що найближчим часом нас із різних боків будуть схиляти до заморожування, замирення, перемир'я тощо
Заморожування війни? Які ми маємо перспективи
3 березня, 11:25
Президент Росії Володимир Путін дав інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону
Путін сам себе підставив
10 лютого, 10:31
За словами Малюськи, порушників правил дорожнього руху потрібно мобілізовувати на фронт
Очільник Мін'юсту знайшов покарання для водіїв-порушників
20 лютого, 16:27
За словами Кулеби, ЗСУ довелось відступити з Авдіївки через дефіцит озброєння
Кулеба пояснив, чому Україна втратила Авдіївку
20 лютого, 20:46
«Важливо забезпечити, щоб нормативні акти щодо лобіювання не перешкоджали та не обмежували законну діяльність громадянського суспільства», – підкреслили в Єврокомісії.
Єврокомісія просить Україну доопрацювати проєкт щодо лобізму – звіт
22 лютого, 14:03
Окупанти перекидають резерви на Бахмутський напрямок: аналіз ISW
Окупанти перекидають резерви на Бахмутський напрямок: аналіз ISW
21 лютого, 05:20
Володимир Зеленський записав відеозвернення в Гостомелі
«730 днів болю і надії». Зеленський звернувся до українців зі знакового міста
24 лютого, 12:42
Опоненти Зеленського знайшли у Конституції спосіб, як поставити у незручне становище її гаранта
«Колізія 20 травня»: що буде з президентом після закінчення п’яти років на посаді. Відповідь ЦВК Право
4 березня, 09:00

Віктор Шлінчак

Що пішло не так із законом про мобілізацію?
Що пішло не так із законом про мобілізацію?
Трамп залишиться один. Чи є шанси у Байдена?
Трамп залишиться один. Чи є шанси у Байдена?
НАТО піднімає ставки. Вперше за два роки війни
НАТО піднімає ставки. Вперше за два роки війни
«Отсель грозить мы будем Вашингтону». Перші висновки з нової промови Путіна
«Отсель грозить мы будем Вашингтону». Перші висновки з нової промови Путіна
Що станеться з Росією після «президентських виборів Путіна»
Що станеться з Росією після «президентських виборів Путіна»
Тихановська номер два? Чи зможе у росіян з'явитись новий лідер опозиції?
Тихановська номер два? Чи зможе у росіян з'явитись новий лідер опозиції?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
97K
8 Березня в Україні: чи скасовується святкування та чи буде вихідний
24K
Виплати для біженців у Німеччині: на що розраховувати українцям у 2024 році
6884
Де виписуватимуть повістки в березні: ТЦК назвав усі місця
5590
Ukr.net перестав працювати: як відновити листування
2993
Атака дронів на Росію, Трамп викликав Байдена на дебати: головне за ніч
2980
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Атака дронів на Росію, Трамп викликав Байдена на дебати: головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Переважно без опадів, заморозки: прогноз погоди на 7 березня
Сьогодні, 04:52
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
«Метінвест» модернізує ветеранські програми з урахуванням досвіду США
Вчора, 14:00
Бійці «Фавориту» отримали ще 50 FPV-дронів від FavBet
Вчора, 13:07
Жодних питань до легітимності Зеленського після 20 травня немає – ЦВК
Вчора, 11:56

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua