Що пішло не так із законом про мобілізацію?

«Чи маємо ми розкіш так витрачати час, знаючи непросту ситуацію на фронті?»

Тривала епопея з прийняттям закону про мобілізацію дуже нагадує те, що відбувається у Сполучених Штатах з виділенням Україні військової і фінансової допомоги. Коли всі гравці розуміють необхідність ухвалення рішень, але ведуть підкилимні ігри.

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Як відомо, перший проєкт закону про мобілізацію Кабмін вніс до Ради 25 грудня.

Потім, уже після Нового року і тривалої суспільної істерії старий проєкт було відкликано. А 30 січня був внесений вже новий закон про мобілізацію. 7 лютого Верховна Рада проголосувала в першому читанні. 21 лютого закінчився прийом правок до проєкту, і на сьогодні їх налічується понад чотири тисячі. Зараз вони мають бути розглянуті у профільному комітеті.

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Навіть за оптимістичного сценарію, це займе не менше тижня. Далі – винесення законопроєкту у зал. Де справжня біда з голосами. Тобто, навіть якщо Рада і почне голосувати щось на наступному тижні і це голосування буде вдалим (у чому є великі сумніви), ще піде кілька днів на те, аби його підписав президент. Або спікер, якщо буде прийняте рішення, що непопулярні нововведення мають лягти в зону відповідальності парламенту.

Тобто, виходячи із математичних розрахунків, на ухвалення надважливого у нинішніх умовах закону, пішло мінімум три місяці. Якщо не додавати півтора-два місяці, які йшли на його юридичну розробку.

Чи маємо ми розкіш так витрачати час, знаючи непросту ситуацію на фронті? Питання без підтекстів і особистісних оцінок.

Чи існують інші механізми, аби нормативи, які можуть чітко і зрозуміло визначити питання мобілізації/демобілізації, військової підготовки та фінансового забезпечення? Юристи, з якими довелось спілкуватися на цю тему, кажуть, що існують. І це – грамотно виписана постанова уряду, яка б унормувала усі ці питання.

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При тому, що уряд і так є автором законодавчої ініціативи, тому, якщо там так бояться втрати свого іміджу, то немає чого, зрештою, втрачати. Але найпотрібніші для фронту рішення за правильної комунікаційної стратегії можна було б за цей час уже давно виписати, схвалити і вже виконувати.

Можливо, я десь помиляюсь у своїй логіці. Підкажіть.