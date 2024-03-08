Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Голова Комітету економістів України назвав три умови успішної мобілізації

Дарія Демяник
glavcom.ua
Голова Комітету економістів України назвав три умови успішної мобілізації
«Гарні умови складаються з трьох частин. Перше – це висока зарплата»
фото: mil.in.ua

Механізм економічного бронювання повинен прийматися у обговоренні з бізнесом – експерт

Для того, щоб запровадити суспільно прийнятний механізм економічного бронювання, влада має провести прямі обговорення з бізнесом. Таке переконання висловив голова Комітету економістів України Андрій Новак, коментуючи ініціативи влади щодо бронювання співробітників із зарплатами понад 35 тис. грн.

«Якщо механізм економічного бронювання не буде суспільно прийнятним, він буде обходитися, уникатися, буде відбуватися тінізація цієї сфери і т.д. Тому, безумовно, тут має бути прямий контакт представників влади і реальних роботодавців. Кожен роботодавець має запропонувати публічно свою пропозицію, а представники влади – свою. Тоді знаходиться компромісний варіант, так звана золота середина, яка влаштує і одних, і інших. Такий механізм буде працювати. Якщо ж це буде нав’язано будь-якою стороною – працювати це не буде», – зауважив Новак.

Водночас, він підкреслив: найефективнішим механізмом мобілізації є мотиваційний, причому мотивація на добровільну мобілізацію – це не лише гарні умови для військовослужбовців.

«Гарні умови складаються з трьох частин. Перше – це висока зарплата. Друге – медичне страхування всієї сім’ї. І третє – це забезпечення житлом. Мотиваційні механізми на мобілізацію будуть працювати набагато ефективніше, ніж спроби силового затягування людей. Той, хто мобілізується добровільно, з розумінням, для чого він це робить, завжди буде ефективнішим, ніж той, кого затягнули силою», – резюмував Новак.

Раніше Європейська бізнес-асоціація також закликала українську владу створити дійсно працюючі, збалансовані норми мобілізації, які не паралізують роботу частини країни, та її економіки. Адже нинішні ініціативи, що перебувають у розробці, можуть призвести до переходу великої частини економіки у «тінь» для збереження працівників.

Читайте також:
Теги: українці бізнес влада Андрій Новак військові війна економіка мобілізація Україна зарплата

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи стане Придністров’я знову гарячою точкою?
Чи варто панікувати через новини з Придністров'я
29 лютого, 11:49
Компанія SCM Ріната Ахметова виділила найбільше донатів на допомогу ЗСУ та гуманітарні потреби
Найбільший донор для ЗСУ – Рінат Ахметов: дослідження
24 лютого, 16:12
Українські сили стримують наступ противника на Донеччині
Російські окупанти хочуть захопити Часів Яр
29 лютого, 15:37
Російські пропагандисти запустили дезінформаційну кампанію про нібито втрати Сил оборони України під Селидовим Донецької області
РФ запустила фейк про удар по полігону в Селидовому: реакція Генштабу
13 лютого, 18:51
Росія не залишає Україні іншого вибору, окрім військового самозахисту, акцентується у Посланні Синоду Української Греко-Католицької Церкви
Компроміс із Росією неможливий: Синод єпископів УГКЦ виступив із заявою
21 лютого, 12:42
Ліжко в квартирі, яке вирішили забрати російські військові
Окупанти в Авдіївці викрали дитяче ліжко з напівзруйнованої квартири (відео)
23 лютого, 10:22
Обмеження не буде поширене на країни Євразійського економічного союзу, а також на Південну Осетію, Абхазію, Монголію та Узбекистан
Російська влада планує заборонити експорт бензину
27 лютого, 09:05
Компанія Сінево Україна закликає ДБР та органи влади до якнайшвидшого вирішення питання у правовому полі, та скасування незаконного арешту будівлі лабораторії
Мережа лабораторій «Сінево» заявила про ймовірне закриття всіх відділень
27 лютого, 13:54
Правоохоронці підозрюють Ігоря та Романа Гринкевичів (на фото: зліва направо) у розкраданні грошей на потреби військових
Справа Гринкевичів. Анонсована нова ревізія Міноборони
Вчора, 19:03

Економіка

Голова Комітету економістів України назвав три умови успішної мобілізації
Голова Комітету економістів України назвав три умови успішної мобілізації
Як змінилися ціни після другого етапу земельної реформи – дослідження
Як змінилися ціни після другого етапу земельної реформи – дослідження
АРМА вперше продала арештований актив
АРМА вперше продала арештований актив
Вся галузь енергетики потребує якнайшвидшого вирішення боргової кризи – інвестори
Вся галузь енергетики потребує якнайшвидшого вирішення боргової кризи – інвестори
Рада з’ясовуватиме, на які кошти існують анонімні Телеграм-канали – нардеп
Рада з’ясовуватиме, на які кошти існують анонімні Телеграм-канали – нардеп
Через екологічний податок ЄС кожна тонна українського металу може подорожчати на $100
Через екологічний податок ЄС кожна тонна українського металу може подорожчати на $100

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
131K
МЗС Росії викликало посла Америки та поставило ультиматум
17K
Дніпропетровщина готується до оборони, замовила тисячі «зубів дракона»
12K
Заводи у Німеччині неочікувано зіштовхнулись із серйозною проблемою: подробиці від Bloomberg
7023
Ukr.net перестав працювати: як відновити листування
6907
Битва за Конституційний суд. Чи ризикне Руслан Стефанчук змінити роботу?
6799
Детективи БЕБ викрили підпільний завод з виробництва елітного алкоголю

Новини

Звернення Байдена до Конгресу, Резолюція МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 8 березня
Сьогодні, 05:21
Міжнародний жіночий день. Які свята відзначаємо 8 березня
Сьогодні, 00:20
Атака дронів на Росію, Трамп викликав Байдена на дебати: головне за ніч
Вчора, 06:31
Переважно без опадів, заморозки: прогноз погоди на 7 березня
Вчора, 04:52
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua