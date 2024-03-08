Голова Комітету економістів України назвав три умови успішної мобілізації

Механізм економічного бронювання повинен прийматися у обговоренні з бізнесом – експерт

Для того, щоб запровадити суспільно прийнятний механізм економічного бронювання, влада має провести прямі обговорення з бізнесом. Таке переконання висловив голова Комітету економістів України Андрій Новак, коментуючи ініціативи влади щодо бронювання співробітників із зарплатами понад 35 тис. грн.

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«Якщо механізм економічного бронювання не буде суспільно прийнятним, він буде обходитися, уникатися, буде відбуватися тінізація цієї сфери і т.д. Тому, безумовно, тут має бути прямий контакт представників влади і реальних роботодавців. Кожен роботодавець має запропонувати публічно свою пропозицію, а представники влади – свою. Тоді знаходиться компромісний варіант, так звана золота середина, яка влаштує і одних, і інших. Такий механізм буде працювати. Якщо ж це буде нав’язано будь-якою стороною – працювати це не буде», – зауважив Новак.

Водночас, він підкреслив: найефективнішим механізмом мобілізації є мотиваційний, причому мотивація на добровільну мобілізацію – це не лише гарні умови для військовослужбовців.

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«Гарні умови складаються з трьох частин. Перше – це висока зарплата. Друге – медичне страхування всієї сім’ї. І третє – це забезпечення житлом. Мотиваційні механізми на мобілізацію будуть працювати набагато ефективніше, ніж спроби силового затягування людей. Той, хто мобілізується добровільно, з розумінням, для чого він це робить, завжди буде ефективнішим, ніж той, кого затягнули силою», – резюмував Новак.

Раніше Європейська бізнес-асоціація також закликала українську владу створити дійсно працюючі, збалансовані норми мобілізації, які не паралізують роботу частини країни, та її економіки. Адже нинішні ініціативи, що перебувають у розробці, можуть призвести до переходу великої частини економіки у «тінь» для збереження працівників.