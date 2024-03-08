Волинянка записала дев'ятьох дітей на різних чоловіків, аби ті уникнули мобілізації

За словами багатодітної волинянки, записати дітей на різних чоловіків була її особиста ініціатива

Під час засідання суду жінка не змогла поіменно згадати всіх батьків дітлахів

Луцький суд судить чоловіка за те, що той «робив з охочих виїхати за кордон в час війни – багатодітними батьками». За версією слідства, він разом зі спільником за гроші підшуковував багатодітних жінок, які погоджувались вписати їх, як офіційних батьків своїх дітей. Про це йдеться у сюжеті «Аверс».

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Одну із багатодітних матерів допитали у суді. Примітно, що жінка не змогла поіменно згадати всіх батьків дітлахів. Вона переконувала суд, що записати чоловіків офіційно у свідоцтва дітей – була її особиста ініціатива, бо «переживала, аби не забрали їх на війну».

Жінка стверджує, що усі дев'ять дітей від різних чоловіків. За її словами, співмешкала з кожним із чоловіків так давно, що «вже й забула, як і кого звати».

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Крім того, багатодітна матір наголосила, що татусі, які нині на заробітках за кордоном, насилають їй на дітей гроші.

Нагадаємо, раніше було затримано ухилянтів, які хотіли переплисти Тису на камерах для шин.

Усі затримані скористалися послугами переправників, які запевняли, що за $4 тис. організують безпечний перетин кордону на човнах. Проте, прибувши до кордону, чоловікам запропонували перепливати річку за допомогою надувних автомобільних камер для шин.

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Також прикордонники затримали ухилянта, який хотів незаконно перетнути кордон, але завадою для цього стали вовки, яких він зустрів по дорозі.

До слова, працівники Національної поліції розслідують близько 9400 кримінальних справ щодо ухилення від мобілізації, а 2600 обвинувальних актів вже направлено до суду.