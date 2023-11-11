Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Залужний опублікував зворушливе відео у річницю визволення Херсона

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Залужний опублікував зворушливе відео у річницю визволення Херсона
Залужний нагадав, як херсонці раділи в день визволення міста
фото: скриншот відео

Головнокомандувач ЗСУ нагадав, якими були емоції херсонців у день звільнення міста

Рік тому, 11 листопада, українська армія звільнила Херсон від російських окупантів. Головнокомандувач Збройних сил України нагадав, як жителі міста зустрічали наших військових того дня. Зворушливе відео він опублікував у Telegram.

«11 листопада – річниця визволення Херсона. День, коли українська армія звільнила місто від російських окупантів. Я вдячний нашим відважним воїнам та місцевим жителям за їхню сміливість та стійкість.

Сьогодні, коли жовто-блакитний прапор майорить над Херсоном, ми продовжуємо рішуче битися та захищати нашу землю. Вірю, що разом ми обовʼязково переможемо», – підписав відео Залужний.

На кадрах видно, як херсонці зустрічали українських військових 11 листопада 2022 року, як здіймали до неба українські прапори і не могли стримати сліз радості.

Нагадаємо, що бої за Херсон почалися одразу після повномасштабного вторгнення РФ до України 24 лютого 2022 року. Місто було окуповане росіянами 1 березня того ж року. А в ході контрнаступу на Півдні, 11 листопада 2022 року, ЗСУ визволили Херсон та відкинули ворожі війська на лівий берег Дніпра.

Читайте також:

Теги: деокупація Херсон Валерій Залужний

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колаборанткам загрожує до 10 років тюрми
СБУ затримала на кордоні колаборантку, яка допомагала окупантам у Херсоні
4 листопада, 08:15
Рятувальники ліквідували пожежу, що виникла внаслідок обстрілу
Уночі окупанти кілька разів ударили по Херсону
3 листопада, 06:48
Російських військових на Херсонщині женуть у «м'ясні штурми»
«М'ясні штурми» окупантів на Херсонщині: у мережі з’явилося відео
4 листопада, 18:23

Події в Україні

Залужний опублікував зворушливе відео у річницю визволення Херсона
Залужний опублікував зворушливе відео у річницю визволення Херсона
Ураження десантних кораблів у Криму: розвідка пояснила важливість операції
Ураження десантних кораблів у Криму: розвідка пояснила важливість операції
Окупанти під час обстрілу пошкодили електропідстанцію і газопровід
Окупанти під час обстрілу пошкодили електропідстанцію і газопровід
Річниця звільнення Херсона. Зеленський показав історичні фото
Річниця звільнення Херсона. Зеленський показав історичні фото
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу
ЗСУ похвалилися успіхами на Таврійському напрямку
ЗСУ похвалилися успіхами на Таврійському напрямку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Феномен Ірини Фаріон
20K
Стало відомо, у якій країні ЄС офіційно працює рекордна кількість українців
6130
Тунелі Гази. Пастка, якої боїться Ізраїль
6059
Арабські сусіди Ізраїлю та Іран збираються на екстрений саміт
4805
11 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4695
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину

Новини

Ворог підключив авіацію до штурмів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:38
Дощі з грозами: прогноз погоди на 11 листопада
Сьогодні, 05:47
11 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:40
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
Вчора, 23:46
Окупанти намагаються просуватися на шести напрямках – Генштаб
Вчора, 07:17
Без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 10 листопада
Вчора, 05:15

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту