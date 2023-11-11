Залужний опублікував зворушливе відео у річницю визволення Херсона

Залужний нагадав, як херсонці раділи в день визволення міста

Головнокомандувач ЗСУ нагадав, якими були емоції херсонців у день звільнення міста

Рік тому, 11 листопада, українська армія звільнила Херсон від російських окупантів. Головнокомандувач Збройних сил України нагадав, як жителі міста зустрічали наших військових того дня. Зворушливе відео він опублікував у Telegram.

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«11 листопада – річниця визволення Херсона. День, коли українська армія звільнила місто від російських окупантів. Я вдячний нашим відважним воїнам та місцевим жителям за їхню сміливість та стійкість.

Сьогодні, коли жовто-блакитний прапор майорить над Херсоном, ми продовжуємо рішуче битися та захищати нашу землю. Вірю, що разом ми обовʼязково переможемо», – підписав відео Залужний.

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На кадрах видно, як херсонці зустрічали українських військових 11 листопада 2022 року, як здіймали до неба українські прапори і не могли стримати сліз радості.

Нагадаємо, що бої за Херсон почалися одразу після повномасштабного вторгнення РФ до України 24 лютого 2022 року. Місто було окуповане росіянами 1 березня того ж року. А в ході контрнаступу на Півдні, 11 листопада 2022 року, ЗСУ визволили Херсон та відкинули ворожі війська на лівий берег Дніпра.