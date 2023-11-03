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Уночі окупанти кілька разів ударили по Херсону

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Уночі окупанти кілька разів ударили по Херсону
Рятувальники ліквідували пожежу, що виникла внаслідок обстрілу
фото ілюстративне

У Корабельному районі Херсона виникла пожежа

У ніч на п’ятницю, 3 листопада, російські окупанти завдали ударів по Херсону. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«Цієї ночі армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега кілька разів атакувала Херсонську міську територіальну громаду!» – написав він у телеграм-каналі.

Внаслідок влучань ворожих снарядів у Корабельному районі міста виникла пожежа. Горіло нежитлове приміщення. Для ліквідації вогню були залучені дві машини та вісім рятувальників.

Нагадаємо, вночі 3 листопада в Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Росія вдарила по Харкову 10 безпілотниками Shahed. Повідомлялося про влучання по цивільних об'єктах міста. 

Крім того, увечері 2 листопада в Кропивницькому Кіровоградської області під час повітряної тривоги пролунали звуки вибухів.

Уночі неспокійно було на Львівщині. Ворожі безпілотники були в повітряному просторі Львівської області, було чути вибухи.

Теги: Херсон Херсонщина окупанти обстріл війна

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