Уночі окупанти кілька разів ударили по Херсону

У Корабельному районі Херсона виникла пожежа

У ніч на п’ятницю, 3 листопада, російські окупанти завдали ударів по Херсону. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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«Цієї ночі армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега кілька разів атакувала Херсонську міську територіальну громаду!» – написав він у телеграм-каналі.

Внаслідок влучань ворожих снарядів у Корабельному районі міста виникла пожежа. Горіло нежитлове приміщення. Для ліквідації вогню були залучені дві машини та вісім рятувальників.

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Нагадаємо, вночі 3 листопада в Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Росія вдарила по Харкову 10 безпілотниками Shahed. Повідомлялося про влучання по цивільних об'єктах міста.

Крім того, увечері 2 листопада в Кропивницькому Кіровоградської області під час повітряної тривоги пролунали звуки вибухів.

Уночі неспокійно було на Львівщині. Ворожі безпілотники були в повітряному просторі Львівської області, було чути вибухи.