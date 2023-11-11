Буданов записав відео у першу річницю визволення Херсона

Рік тому Херсон перегорнув драматичну сторінку окупації

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов привітав жителів Херсона з першою річницею звільнення міста від російських загарбників. Відео-привітання він опублікував у Telegram.

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«Дорогі мешканці незламного та мужнього Херсона. Я вітаю вас зі знаковим і переломним днем – першою річницею визволення міста-героя Херсон від російських окупантів», – заявив головний розвідник країни.

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Буданов підкреслив, що Херсон перегорнув драматичну сторінку окупації, і зараз місто продовжує мужньо стояти та боротися.

Нагадаємо, що бої за Херсон почалися одразу після повномасштабного вторгнення РФ до України 24 лютого 2022 року. Місто було окуповане росіянами 1 березня того ж року. А в ході контрнаступу на Півдні, 11 листопада 2022 року, ЗСУ визволили Херсон та відкинули ворожі війська на лівий берег Дніпра.

До слова, 10 листопада президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ній були прийняті конкретні рішення щодо захисту Херсона.

Триває 626-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень.