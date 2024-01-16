Залужний провів розмову з главою Військового комітету НАТО

Під час розмови Залужний та Бауер проговорили можливості об’єднання технологічних зусиль України та НАТО для досягнення перемоги

Напередодні засідання Ради Україна-НАТО головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний провів розмову з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером. Про це Залужний повідомив у Telegram-каналі.

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«Поінформував адмірала Бауера про ситуацію на фронті. У цьому контексті обмінялися думками стосовно тактики та стратегії України і Альянсу в умовах широкомасштабного російського вторгнення. Наголосив, що у війні такої інтенсивності і масштабу, саме технології відіграють важливу роль. Обговорили перспективу та можливості об’єднання технологічних зусиль України та НАТО для досягнення перемоги», – йдеться в повідомленні.

Крім того, Залужний та Бауер домовилися детально звернути увагу на низку питань під час засідання. Зокрема, головнокомандувач ЗСУ приєднається у форматі відеоконференції.

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Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном.

Крім того, Залужний поспілкувався з начальником Штабу оборони Збройних сил Італії адміралом Джузеппе Каво Драгоне.

До слова, триває 692-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 85 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.