Ігнат пояснив, чому тривоги через зліт Міг-31К стали коротшими

МіГ-31 може здійснити зліт, облетіти по колу в районі аеродрому та сісти

Нехтувати тривогою не потрібно, адже у Росії великі запаси «Кинджалів»

Останнім часом в Україні бувають короткі повітряні тривоги через російський винищувач МіГ-31К. Причиною може бути тренувальний зліт-посадка літака або переліт на інший аеродром. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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«Вночі були «Шахеди», а вранці МіГ-31К десь там в районі Тамбовської області злітав. Ну традиційно. Він кожен день злітає і випробовує нашу нервову систему. І не лише випробовує систему, мова йде ж про реальну небезпеку. Небезпеку того, що вони можуть застосувати «гіперзвукову», як вони називають ракету «Кинджал» Х-47М2», – сказав він.

У Повітряних силах наголосили, що нехтувати тривогою не потрібно, адже у Росії великі запаси «Кинджалів».

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«Крім того, зазначу, що збили на півдні десь три розвідувальні БПЛА. Доволі серйозно активізував ворог розвідку повітряну саме на південному напрямку, на Херсонщині. Десь по Дніпру вони розташовують безпілотники, щоб відстежувати лінію бойового зіткнення. Вишукують які там наші слабкі місця, можливо. Системи ППО, які знищують російські літаки тощо», – додав речник.

Відповідаючи на питання, чому остання повітряна тривога тривала 16 хвилин, Ігнат сказав, що наразі «немає точної інформації, що там відбувається».

«Але загалом МіГ-31 міг здійснити зліт, облетіти по колу десь там в районі аеродрому та сісти. Тобто відпрацювати зліт-посадку. Такий собі тренувальний політ міг бути. Але кожен тренувальний політ може стати й не тренувальним. Він може виконати завдання. Можливо, це другий варіант, МіГ просто здійснює переліт на інший аеродром. Тобто через перебазування теж можуть бути такі короткі тривоги», – пояснив він.

Нагадаємо, триває 673-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень.

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Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по десятьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по два зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління, шість складів боєприпасів та два артилерійських засоби противника.