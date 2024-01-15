Залужний провів розмову із начальником Штабу оборони збройних сил Італії та повідомив деталі

Сторони обговорили низку питань двостороннього військового співробітництва та обміну досвідом.

Сьогодні, 15 січня, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів розмову з начальником Штабу оборони Збройних сил Італії адміралом Джузеппе Каво Драгоне. Про це Залужний написав у Телерам.

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Під час розмови сторони обговорили низку питань двостороннього військового співробітництва та обміну досвідом.

«Окремо зупинилися на питаннях регламентного обслуговування техніки, яку Італія надала Україні у рамках оборонних пакетів допомоги», – написав Залужний.

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Крім того Головнокомандувач запросив адмірала Драгоне відвідати Україну та спільно попрацювати на пунктах управління і в бригадах Збройних Сил України.

Раніше повідомлялося, що Нижня палата парламенту Італії підтримала резолюцію щодо продовження військової підтримки України. Як відзначив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, підтримка України залишається сильною й абсолютно незмінною, у зв'язку з чим було б «стратегічною і політичною помилкою зробити крок назад зараз». Водночас допомога продовжуватиметься до тих пір, доки не припиняться російські атаки.