Головна Країна Політика
search button user button menu button

Залужний обговорив із генералом США, чого очікувати на полі бою у 2024 рік

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Залужний обговорив із генералом США, чого очікувати на полі бою у 2024 рік
Залужний подякував Брауну та всьому американському народу за підтримку України
фото: Валерій Залужний/Телеграм

Головнокомандувача ЗСУ, він поінформував Брауна про ситуацію на полі бою, а також на окремих ділянках фронту

Сьогодні, 15 січня, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Про це Залужний повідомив у Telegram.

За словами головнокомандувача ЗСУ, він поінформував Брауна про ситуацію на полі бою, а також на окремих ділянках фронту.

«Поділився результатами аналізу бойових дій у 2023 році та прогнозами на 2024 рік. Разом з головою об'єднаного комітету начальників штабів США обмінялися думками з питань, що становлять взаємний стратегічний інтерес», – уточнив Залужний.

Він також додав, що подякував Брауну та всьому американському народу за підтримку України у боротьбі з росіянами.

Раніше повідомлялося, Залужний провів розмову із начальником Штабу оборони збройних сил Італії.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, разом з міністром оборони Рустемом Умєровим та начальником Генштабу Сергієм Шапталою, провели зустрічі з американськими партнерами - міністром оборони США Ллойдом Остіном та командувачем ЗС США в Європі Крістофером Каволі. 

Теги: Валерій Залужний США війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Артилеристи працюють на Запорізькому напрямку
Окупанти активізували штурми на Запоріжжі – Генштаб
19 грудня, 2023, 07:16
За добу відбулося майже 60 бойових зіткнень
ЗСУ стримують ворога під Мар’їнкою і відбили атаки під Авдіївкою – Генштаб
30 грудня, 2023, 07:26
Частина полонених захисників боронила Маріуполь та «Азовсталь»
Україна та Росія вперше за тривалий час здійснили обмін полоненими
3 сiчня, 18:10
Чому потрібно обговорювати наше бачення миру зі світом вже сьогодні
Чому потрібно обговорювати наше бачення миру зі світом вже сьогодні
Вчора, 14:26
У Північній операційній зоні відбувається нарощування оборонних спроможностей
На кордоні з Білоруссю ситуація може змінитися, ЗСУ готуються (фото)
23 грудня, 2023, 08:43
Окупанти зазнають втрат особового складу і техніки
Британська розвідка спрогнозувала втрати РФ у війні проти України до 2025 року
30 грудня, 2023, 12:55
Окупанти атакують Україну крилатими ракетами
Ракетна атака: в Києві та області працює ППО
2 сiчня, 07:17
Через секретний тунель у Нью-Йорку виникли сутички між хасидами та поліцією
Через секретний тунель у Нью-Йорку виникли сутички між хасидами та поліцією
10 сiчня, 17:33
ЗСУ збили ракету над Дніпропетровщиною
ЗСУ збили ракету над Дніпропетровщиною
Сьогодні, 17:59

Політика

Залужний обговорив із генералом США, чого очікувати на полі бою у 2024 рік
Залужний обговорив із генералом США, чого очікувати на полі бою у 2024 рік
Кулеба розповів, як хотів вдарити Лаврова
Кулеба розповів, як хотів вдарити Лаврова
Зеленський повідомив, скільки кілометрів української землі забруднені мінами та боєприпасами
Зеленський повідомив, скільки кілометрів української землі забруднені мінами та боєприпасами
Мобілізація: стало відомо, коли уряд внесе до Ради законопроєкт
Мобілізація: стало відомо, коли уряд внесе до Ради законопроєкт
Україна та Швейцарія починають підготовку глобального саміту миру
Україна та Швейцарія починають підготовку глобального саміту миру
Депутатка розповіла, якої збройної підтримки Україна тепер очікує від США
Депутатка розповіла, якої збройної підтримки Україна тепер очікує від США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
Україна збила два російські літаки. Кремль дав коментар
38K
Розвідка пояснила, що мотивує росіян воювати проти України
28K
Порошенко розказав, який він мав стосунок до знищеного літака-розвідника А-50
21K
Одна копійка ціною в 40 тис.: який вигляд має цінна монета (фото)
17K
Збиття російського А-50. Пропагандист Шарій розповів, хто міг бути на борту
16K
Розвідка пояснила, що Іран хоче отримати від Росії в обмін на «Шахеди»

Новини

Kernel сплатив до бюджету 4,3 млрд грн податків у 2023 році
Сьогодні, 17:43
Дощі та потепління: синоптикиня здивувала прогнозом погоди
Сьогодні, 14:40
Окупанти нарощують кількість атак: Генштаб повідомив про результати боїв
Сьогодні, 07:14
Вибухи в Курській області, Трамп лідирує в рейтингу напередодні праймеріз: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Хмарно, сніг у низці областей: прогноз погоди на 15 січня
Сьогодні, 04:55
15 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua