Залужний обговорив із генералом США, чого очікувати на полі бою у 2024 рік

Залужний подякував Брауну та всьому американському народу за підтримку України

Головнокомандувача ЗСУ, він поінформував Брауна про ситуацію на полі бою, а також на окремих ділянках фронту

Сьогодні, 15 січня, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Про це Залужний повідомив у Telegram.

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За словами головнокомандувача ЗСУ, він поінформував Брауна про ситуацію на полі бою, а також на окремих ділянках фронту.

«Поділився результатами аналізу бойових дій у 2023 році та прогнозами на 2024 рік. Разом з головою об'єднаного комітету начальників штабів США обмінялися думками з питань, що становлять взаємний стратегічний інтерес», – уточнив Залужний.

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Він також додав, що подякував Брауну та всьому американському народу за підтримку України у боротьбі з росіянами.

Раніше повідомлялося, Залужний провів розмову із начальником Штабу оборони збройних сил Італії.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, разом з міністром оборони Рустемом Умєровим та начальником Генштабу Сергієм Шапталою, провели зустрічі з американськими партнерами - міністром оборони США Ллойдом Остіном та командувачем ЗС США в Європі Крістофером Каволі.