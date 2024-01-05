Засідання Ради Україна-НАТО: що стане ключовою темою

Для ефективної оборони українських міст із повітря Україні потрібні тисячі протиракет

Ключовою темою під час засідання Ради Україна-НАТО 10 січня стане посилення протиповітряних та протиракетних систем в Україні. Про це заявив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова української делегації в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв у коментарі «Укрінформу».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ключовою темою засідання Ради Україна-НАТО стане посилення нашої ППО та ПРО після нещодавніх масованих обстрілів. У ході відбиття атаки нам довелося витратити чималу кількість протиракет, і цей арсенал потребує поповнення», – сказав він.

Чернєв зауважив, що для збиття однієї російської ракети іноді потрібно використовувати кілька протиракет, особливо при масових обстрілах. Тому, за його словами, для ефективної оборони українських міст із повітря Україні потрібні тисячі протиракет.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Крім того, нам потрібні додаткові установки, зокрема системи Patriot, для захисту наших міст від балістичних ракет. Ця проблема є нагальною та невідкладною, і саме тому засідання Ради Україна-НАТО було скликано настільки швидко. Сподіваємося на позитивні результати», – резюмував Чернєв.

Раніше повідомлялося, що терміни планування нових атак по Україні залежать від типу зброї, яку будуть використовувати росіяни, і займуть декілька тижнів і більше.

Нагадаємо, 2 січня росіяни запустили на столицю України приблизно півтора десятка баражуючих боєприпаси типу Shahed. А слідом за ними понад півтора десятка стратегічних бомбардувальників Ту-95МС запустили групами та хвилями крилаті ракети Х-101/Х555Х-55. Одночасно із заходом ракет на Київ понад десять літаків Міг-31К запустили по столиці аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал». Загалом у просторі Києва та області сили Протиповітряної Оборони знищили 61 ракету, з них близько 10 «Кинджалів».