Зеленський криміналізував контрабанду, ЗСУ знищили 810 бригаду флоту РФ. Головне за 28 грудня

Підписання законопроекту було необхідно для отримання 1,5 млрд євро від ЄС в цьому році

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт щодо криміналізації контрабанди, українські воїни знищили 810 бригаду морської піхоти Чорноморського флоту РФ, Київщина збільшує кількість блокпостів. «Главком» склав добірку новин 28 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

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Зеленський підписав закон про криміналізацію контрабанди

Український президент підписав законопроект 5420 щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів. Закон, зокрема, передбачає з 1 липня 2024 року кримінальну відповідальність від штрафів до позбавлення волі на 11 років з конфіскацією майна.

Слідом за «Новочеркаськом»: українські воїни знищили 810 бригаду флоту Росії

Українські захисники знищили 810 бригаду морської піхоти Чорноморського флоту Росії. Йдеться про аеророзвідку, екіпажі FPV-дронів РУБпАК «Сови», 36 бригаду морської піхоти, «Курʼєрів апостола Петра», чорний батальйон миколаївських морпіхів, 501 окремий батальйон морської піхоти та бойових побратимів суміжних підрозділів.

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Київщина збільшує кількість блокпостів та перевірятиме місця скупчення людей

Із 28 грудня 2023 року по 6 січня 2024 року посилюються контрдиверсійні та безпекові заходи в Київській області. Буде збільшено кількість блокпостів. Перевірці підлягатимуть місця скупчення людей: торгові центри, супермаркети, вокзали, медичні заклади тощо. В ОВА зазначили, що така робота також сприятиме розшуковим заходам.

Зеленський незабаром може зустрітися з Орбаном – джерело

Близький до Офісу президента Telegram-канал повідомив, що сьогодні очільник Банкової Андрій Єрмак поспілкувався з главою угорського МЗС Петером Сійярто. Результатом розмови, ймовірно, стане найближча зустріч президента Зеленського з прем’єром Орбаном.

У Telegram стався масштабний збій

У соціальній мережі Telegram спостерігається збій у роботі. Користувачі скаржаться на проблеми щодо користування мережею. Серед проблем відзначається, зокрема, неможливість оновити чати. Також у багатьох користувачів не відправляються повідомлення.