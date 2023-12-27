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План «Б». Данілов розповів, що робитиме Україна без допомоги США

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
План «Б». Данілов розповів, що робитиме Україна без допомоги США
фото з відкритих джерел

В Україні триває процес створення спільних оборонних підприємств з партнерами

Секретар Ради безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов розповів, що робитиме Україна при умовах зменшення військової допомоги від США. Про це він розповів «Голосу Америки».

Данілов висловив упевненість у тому, що Україна отримає від США пакет військової допомоги, оскільки йдеться про «відповідальність, розуміння багатьох процесів, що відбуваються у світі». Зокрема, він вважає, що у січні американські законодавці повернуться до голосування по цьому питанню.

«Що стосується політичного процесу, який є на території США – це якраз і є демократією. Є норми та правила, які треба виконувати», – сказав він.

Секретаря РНБО запитали, чи має Україна план «Б» на той випадок, якщо вона не отримає пакет допомоги від США. Зокрема, журналістів цікавило виробництво власної зброї – патронів, снарядів, дронів.

«Що стосується роботи нашого оборонно-промислового комплексу як державного, так і приватного, від початку війни цей комплекс почав працювати на обороноздатність нашої країни. У нас є досягнення, ми не відстаємо. Ті засоби ураження, які ми виробляємо, дивують світ», – додав він.

Він також наголосив, що наразі триває процес створення спільних оборонних підприємств з партнерами.

«У тих чи інших країнах світу відбуваються процеси виробництва зброї спільно з нашими партнерами. І така країна не одна. Їх уже кілька, де відбувається спільне виробництво тих компонентів та речей, які необхідні на фронті для перемоги», – наголошує він.

Крім того, зазначається, що йдеться про партнерів України – з різними фахівцями цих держав, зокрема, конструкторами.

«У нас випробування відбувається не в умовах, наближених до бойових, а безпосередньо в бойових. І наші військові чітко та швидко дають оцінку тим чи іншим засобам ураження. І ми володіємо високоякісною експертизою у цих питаннях», – додав він.

Раніше Данілов повідомляв, що 20% флоту Російської Федерації вже немає.

Теги: РНБО війна Олексій Данілов

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