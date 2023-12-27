План «Б». Данілов розповів, що робитиме Україна без допомоги США

В Україні триває процес створення спільних оборонних підприємств з партнерами

Секретар Ради безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов розповів, що робитиме Україна при умовах зменшення військової допомоги від США. Про це він розповів «Голосу Америки».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Данілов висловив упевненість у тому, що Україна отримає від США пакет військової допомоги, оскільки йдеться про «відповідальність, розуміння багатьох процесів, що відбуваються у світі». Зокрема, він вважає, що у січні американські законодавці повернуться до голосування по цьому питанню.

«Що стосується політичного процесу, який є на території США – це якраз і є демократією. Є норми та правила, які треба виконувати», – сказав він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Секретаря РНБО запитали, чи має Україна план «Б» на той випадок, якщо вона не отримає пакет допомоги від США. Зокрема, журналістів цікавило виробництво власної зброї – патронів, снарядів, дронів.

«Що стосується роботи нашого оборонно-промислового комплексу як державного, так і приватного, від початку війни цей комплекс почав працювати на обороноздатність нашої країни. У нас є досягнення, ми не відстаємо. Ті засоби ураження, які ми виробляємо, дивують світ», – додав він.

Він також наголосив, що наразі триває процес створення спільних оборонних підприємств з партнерами.

«У тих чи інших країнах світу відбуваються процеси виробництва зброї спільно з нашими партнерами. І така країна не одна. Їх уже кілька, де відбувається спільне виробництво тих компонентів та речей, які необхідні на фронті для перемоги», – наголошує він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, зазначається, що йдеться про партнерів України – з різними фахівцями цих держав, зокрема, конструкторами.

«У нас випробування відбувається не в умовах, наближених до бойових, а безпосередньо в бойових. І наші військові чітко та швидко дають оцінку тим чи іншим засобам ураження. І ми володіємо високоякісною експертизою у цих питаннях», – додав він.

Раніше Данілов повідомляв, що 20% флоту Російської Федерації вже немає.