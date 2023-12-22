Зеленський розповів, чого очікує від 2024 року

За словами Зеленського, Україна також має сприяти розвитку співпраці з країнами Латинської Америки, Африки, арабськими та азійськими країнами

«Нам потрібно більше зброї, бо ніхто здаватися не збирається»

Президент Володимир Зеленський заявив, що протягом наступного року Україна має отримати більше зброї від західних союзників та виробити свою, досягти нових успіхів у процесі євроінтеграції та інше. Його заяву опублікувала пресслужба Офісу президента.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Нам потрібно більше зброї, бо ніхто здаватися не збирається. Україна переможе», – наголосив глава держави, додавши, що йдеться як про військову допомогу від Заходу, так і про розвиток вітчизняного оборонного виробництва.

Зеленський також наголосив на важливості напрацювання переговорної рамки та початок повної інтеграції з ЄС в усіх сферах, а також на різних рівнях має тривати робота щодо євроатлантичної інтеграції України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, за словами президента, постійно мають посилюватися санкції проти Росії.

Україна також має сприяти розвитку співпраці з країнами Латинської Америки, Африки, арабськими та азійськими країнами загалом.

Нагадаємо, за оцінками Білого дому, у січні-лютому 2024 року російським військам буде легше вести наступальні операції, оскільки зимові погодні умови стануть більш сприятливими для пересування бронетехніки.

До слова, триває 667-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень.