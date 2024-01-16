Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти різко збільшили активність на одному з напрямків – Генштаб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти різко збільшили активність на одному з напрямків – Генштаб
Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки
фото: Facebook/Генштаб

Протягом доби відбулось 85 бойових зіткнень

Триває 692-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 85 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Грем’ячка, Михальчина-Слобода Чернігівської області; Соснівка, Атинське, Волфине, Степок Сумської області; Уди, Вовчанськ, Охрімівка, Землянки Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, це, зокрема, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку

Нашими захисниками відбито дев'ять атак окупантів в районах Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та ще 15 атак біля Макіївки, Білогорівки Луганської області та північніше Григорівки, Веселого Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Торське, Григорівка, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Силами оборони відбито шість атак противника в районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито 15 атак ворога поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, намагалися покращити тактичне положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Керамік, Бердичі, Степове, Ласточкине, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. На цьому напрямку загарбники, за підтримки авіації, 16 разів безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ. Крім того, ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка, Катеринівка.

На Шахтарському напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі Водяного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Пречистівка, Благодатне, Старомайорське, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Нашими захисниками відбито атаку ворога західніше Вербового Запорізької області, де противник безуспішно намагався відновити втрачене положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 25 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Червоне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Артилерійських обстрілів противника зазнав обласний центр Херсонської області та райони населених пунктів Антонівка, Дніпровське, Тягинка Херсонської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник шість разів безуспішно штурмував позиції наших військ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по одному районі зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження особового складу, пункту управління та складу боєприпасів противника.

Нагадаємо, російські загарбники помітно зменшили свою активність на лівобережжі Дніпра протягом минулої доби, відбувся лише один штурм.

До слова, британська розвідка заявила, що головною метою російської армії є оточення Авдіївки, але якихось «успіхів» за останній тиждень російські сили не досягли.

Теги: війна Авдіївка ЗСУ Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мобілізація пов’язана не з оголошенням війни, а з уведенням воєнного стану
Чи законна мобілізація без оголошення війни: роз’яснення екссудді Конституційного суду
Сьогодні, 11:03
Виявлено випадки експорту до Росії різноманітного оптичного та електронного обладнання
РФ продовжує отримувати з Фінляндії компоненти для оборонної промисловості – ЗМІ
Вчора, 10:20
Речниця Сил оборони півдня розповіла про відмінності між атаками 29 грудня 2023 року та 2 січня 2024 року
«Південь» повідомив про тактику РФ під час масштабної атаки по Україні
2 сiчня, 15:31
ЗСУ просунулися поблизу Спірного в Донецькій області: аналіз ISW
ЗСУ просунулися поблизу Спірного в Донецькій області: аналіз ISW
30 грудня, 2023, 04:35
У Росію Shandong Odes поставляє свою продукцію з 2021 року
НАЗК внесло до списку спонсорів війни популярного китайського виробника
28 грудня, 2023, 15:39
Секретар РНБО Олексій Данілов
Данілов розповів про терміни мобілізації 500 тис. людей
22 грудня, 2023, 23:30
Наслідки ворожої атаки в Солом’янському районі столиці
Величезна дірка в стіні: нові фото і відео наслідків удару по багатоповерхівці
22 грудня, 2023, 09:08
Проїзд Керченським мостом перекрито
В окупованій Керчі прогриміли вибухи
21 грудня, 2023, 14:17
Валерій Залужний
Прослушка в кабінеті Залужного: Генштаб зробив заяву
18 грудня, 2023, 12:57

Події в Україні

Окупанти різко збільшили активність на одному з напрямків – Генштаб
Окупанти різко збільшили активність на одному з напрямків – Генштаб
Скандал із телемарафоном: в етері з'явилась карта із «російським» Кримом
Скандал із телемарафоном: в етері з'явилась карта із «російським» Кримом
Центр національного спротиву розповів, скільки зерна росіяни вивезли з ТОТ
Центр національного спротиву розповів, скільки зерна росіяни вивезли з ТОТ
Окупанти погрожують висадити десант під Харковом: Центр протидії дезінформації заспокоїв
Окупанти погрожують висадити десант під Харковом: Центр протидії дезінформації заспокоїв
ООН заявила про збільшення кількості вбитих і поранених цивільних в Україні: названо цифри
ООН заявила про збільшення кількості вбитих і поранених цивільних в Україні: названо цифри
Росіяни помітно зменшили активність на одному із напрямків фронту
Росіяни помітно зменшили активність на одному із напрямків фронту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Кім Чен Ин планує визнати Південну Корею окремою державою
33K
400 тис. грн на залізничні квитки. Голова «Слуги народу» пояснила, куди їздила минулого року
14K
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8843
«Третя світова почнеться обовʼязково»: пропагандисти РФ радіють новинам зі Сходу
7841
США вилучили іранську зброю, яка прямувала для хуситів
3435
Рибалив навіть під вибухами. Згадаймо 10-річного Андрія Сєднєва

Новини

Окупанти посилено штурмують на двох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:15
Хмарно, мокрий сніг: прогноз погоди на 16 січня
Сьогодні, 05:50
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Kernel сплатив до бюджету 4,3 млрд грн податків у 2023 році
Вчора, 17:43
Дощі та потепління: синоптикиня здивувала прогнозом погоди
Вчора, 14:40
Окупанти нарощують кількість атак: Генштаб повідомив про результати боїв
Вчора, 07:14

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua