Навіщо РПЦ потрібна війна
Бумеранг ще полетить і в РПЦ
Натрапила випадково на інтерв'ю протодиякона Кураєва (якого РПЦ позбавила сану) на одному з каналів.
Серед іншого, йшлося про те, навіщо РПЦ війна і звідки взялася вся ця скрепність. І оскільки РПЦ від початку війни стала ідеологічним посібником рос. влади у її агресивному курсі, то інтерв'ю послухала.
Декілька формулювань:
1. Церква не має толерантності/фільтра до інформаційної інфекції (пропаганди), що ставить питання про її співучасть у моральній катастрофі російського суспільства.
2. Притулитися до влади, культура подарунка та служити собі (це було про Кирила).
3. Поліцейські капелани РФ з колективним фото біля погруддя Дзержинського і як вижити всередині церкви (про ситуацію всередині РПЦ взагалі).
4. Канонічна зухвалість Варфоломія у 2018 році показала, що православ'я може бути живим. Цієї євангельської свободи заради людини немає в Онуфрія (про автокефалію української церкви).
Навіть частина цих формулювань говорить про те, що в результаті бумеранг полетить і в РПЦ. І вся ця боротьба із зовнішнім «сатанізмом» обернеться необхідністю самоочищення та кардинального перетворення всередині самої РПЦ, якщо вона взагалі бачить себе церквою.
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