Головна Думки вголос Олеся Яхно
search button user button menu button
Олеся Яхно Політтехнологиня

Навіщо РПЦ потрібна війна

glavcom.ua
РПЦ від початку війни стала ідеологічним посібником влади у її агресивному курсі

Бумеранг ще полетить і в РПЦ

Натрапила випадково на інтерв'ю протодиякона Кураєва (якого РПЦ позбавила сану) на одному з каналів.

Серед іншого, йшлося про те, навіщо РПЦ війна і звідки взялася вся ця скрепність. І оскільки РПЦ від початку війни стала ідеологічним посібником рос. влади у її агресивному курсі, то інтерв'ю послухала.

Декілька формулювань:

1. Церква не має толерантності/фільтра до інформаційної інфекції (пропаганди), що ставить питання про її співучасть у моральній катастрофі російського суспільства.

2. Притулитися до влади, культура подарунка та служити собі (це було про Кирила).

3. Поліцейські капелани РФ з колективним фото біля погруддя Дзержинського і як вижити всередині церкви (про ситуацію всередині РПЦ взагалі).

4. Канонічна зухвалість Варфоломія у 2018 році показала, що православ'я може бути живим. Цієї євангельської свободи заради людини немає в Онуфрія (про автокефалію української церкви).

Навіть частина цих формулювань говорить про те, що в результаті бумеранг полетить і в РПЦ. І вся ця боротьба із зовнішнім «сатанізмом» обернеться необхідністю самоочищення та кардинального перетворення всередині самої РПЦ, якщо вона взагалі бачить себе церквою.

Читайте також: Внесок РПЦ у депортацію українців
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна РПЦ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні виробляється, переважно зусиллями волонтерів, щонайменше 15 тис. fpv-дронів щомісяця, і цей обсяг називається недостатнім
Повітряна війна. Які у нас тут найбільші проблеми
12 грудня, 2023, 18:55
«Шахед» вибухнув біля будинку з дітьми: Шабунін показав моторошні кадри атаки РФ
«Шахед» вибухнув біля будинку з дітьми: Шабунін показав моторошні кадри атаки РФ
22 грудня, 2023, 08:58
Хакери проникли у мережу Київстар задовго до атаки
Масштабна атака на «Київстар». СБУ повідомила нові деталі
4 сiчня, 11:43
Блінкен наголосив на важливості зупинити Росію в Україні, щоб вона не змогла напасти на країни НАТО
Блінкен назвав країни, які зацікавлені у зриві допомоги Україні
11 грудня, 2023, 08:47
Російський диктатор Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін
Війна РФ проти України приносить вигоду Китаю – NYT
21 грудня, 2023, 13:22
Руйнування в Дарницькому районі після нічної атаки на Київ 13 грудня 2023 року
Нічна атака на Київ: яких руйнувань зазнав Дарницький район (фото)
13 грудня, 2023, 15:15
Росіяни повідомило про збиття безпілотників літакового типу
Росія заявила про атаку безпілотників у трьох областях
17 грудня, 2023, 06:43
Представники ТЦК як і раніше вручатимуть і паперові повістки
Уряд пропонує Раді запровадити електронні повістки
26 грудня, 2023, 10:56
Окупанти майже щоночі атакують Україну дронами
Уночі понад 30 «Шахедів» атакували Україну: деталі від ЗСУ
21 грудня, 2023, 06:56

Олеся Яхно

Навіщо РПЦ потрібна війна
Навіщо РПЦ потрібна війна
Політичний параліч на початку 2024-го. Що відбувається в США
Політичний параліч на початку 2024-го. Що відбувається в США
Не лише Захід має демонструвати, що Путіну не вдасться його пересидіти, а й ми самі
Не лише Захід має демонструвати, що Путіну не вдасться його пересидіти, а й ми самі
Чи потрібен Україні уряд технократів?
Чи потрібен Україні уряд технократів?
«Чекістські граблі» для Росії
«Чекістські граблі» для Росії
Як після Другої світової війни зупинялися міждержавні конфлікти
Як після Другої світової війни зупинялися міждержавні конфлікти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Росіяни поділилися враженнями від перебування в українському полоні
32K
Прикордонники виявили великогабаритний «сюрприз» у річці біля кордону з РФ (відео)
30K
Посол пояснив, чому японці стали на бік України
28K
Кличко став власником розкішного маєтку у Гамбурзі
27K
Мережа обурена. Московську церкву знову пустили в Київську Лавру
22K
Відомий військовий дав прогноз щодо контрнаступу України

Новини

Хуртовини та мокрий сніг: прогноз погоди на 7 січня
Сьогодні, 04:50
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:50
Окупанти посилено штурмують на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:48
Місцями опади та ожеледиця: прогноз погоди на 6 січня
Вчора, 06:30
6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Тимошенко запропонувала проєкт «справедливої мобілізації»
5 сiчня, 16:41

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua