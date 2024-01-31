Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Пентагон прокоментували передачу Україні високоточних бомб Glsdb

Діана Гасюк
glavcom.ua
Пентагон прокоментували передачу Україні високоточних бомб Glsdb
Речник міноборони США, генерал Патрік Райдер
фото з відкритих джерел

У Пентагоні не будуть підтверджувати конкретні терміни передачі цих озброєнь

Міністерство оборони США підтвердило намір передати Україні бомби малого діаметра для наземного запуску (Glsdb). Проте відомство відмовилося назвати терміни передачі Києву цих озброєнь. Про це заявив речник міноборони США, генерал Патрік Райдер на брифінгу у Пентагоні.

«Стосовно бомб малого діаметра – як ми заявили ще минулого року, ми забезпечимо Україну Glsdb в межах наших зусиль, які фінансуються Ініціативою сприяння безпеці України (USAI)», – сказав він.

Водночас, за словами Райдера, з міркувань оперативної безпеки, у Пентагоні не будуть підтверджувати конкретні терміни передачі цих озброєнь.

«Ми залишимо Україні право повідомляти про будь-які поставки», – зазначив речник американського оборонного відомства.

Як повідомлялося, у середу 31 січня Україна може отримати першу партію наземних високоточних бомб далекої дальності Glsdb.

Понад 100 кг бомба Glsdb спільно розроблена компаніями Boeing і Saab. Боєприпас прикріплюється до ракетного двигуна і випускається з різних наземних пускових установок. В арсеналі США є подібна версія бомби, проте вона запускається з повітря.

Зброя може завдавати удари на відстані до 150 км. Також вона має крила, що розкриваються після запуску. Для наведення на ціль боєприпас використовує GPS та інерціальну навігаційну систему.

Теги: зброя США Україна Міноборони

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очільник МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що «Без Росії не буде миру, а український мирний план – це фундамент для припинення конфлікту з Москвою»
Чому західні політики усе розуміють, але вперто шукають лаврів «миротворця»
15 сiчня, 17:11
WP: Білий дім й Конгрес мусять дійти компромісу задля допомоги Україні на тлі нових атак РФ
WP: Білий дім й Конгрес мусять дійти компромісу задля допомоги Україні на тлі нових атак РФ
2 сiчня, 06:58
Внаслідок бойових дій приблизно 20% підприємств зазнали руйнувань
Руйнування та втрати українського бізнесу: статистика Світового банку
15 сiчня, 15:45
Українці виробляють настільки сучасну техніку, що її вивчають західні країни
Україна входить до трійки світових лідерів із виробництва дронів – Данілов
19 сiчня, 09:36
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі
Білий дім пояснив, чому наступні кілька місяців будуть критичними для України
23 сiчня, 02:20
Наприкінці грудня Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на $250 млн
Пентагон повідомив, скільки ще має грошей для допомоги Україні
5 сiчня, 09:51
Українців з низькими виплатами в Ірландії готуватимуть до роботи
Ірландія допомагатиме українцям із пошуком роботи: усі подробиці
10 сiчня, 10:28
Маск неочікувано підтримав ідею презадента України
Глобальний саміт миру: Маск відреагував на ідею Зеленського
16 сiчня, 18:17
ЄС має план щодо вето, накладеного сусідньою Угорщиною
Євросоюз розробляє план допомоги Україні в обхід Угорщини – WSJ
22 сiчня, 08:39

Події в Україні

Атака на Харків: з’явилися фото наслідків
Атака на Харків: з’явилися фото наслідків
Пентагон прокоментували передачу Україні високоточних бомб Glsdb
Пентагон прокоментували передачу Україні високоточних бомб Glsdb
Влада Авдіївки назвала кількість цивільних, які все ще залишаються в місті
Влада Авдіївки назвала кількість цивільних, які все ще залишаються в місті
Атака на Харків: зафіксовано влучання в житловий будинок, є постраждалі
Атака на Харків: зафіксовано влучання в житловий будинок, є постраждалі
Суд зменшив розмір застави ексголові Верховного суду Князєву
Суд зменшив розмір застави ексголові Верховного суду Князєву
Ворог атакував Харків: спалахнула пожежа
Ворог атакував Харків: спалахнула пожежа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
129K
Білорусь чотири дні поспіль приймала літаки з Китаю: що прибуло
51K
Росія заявила про атаку румунських винищувачів на Херсонщину: Бухарест відреагував
25K
Буданов дав прогноз щодо наступу росіян цієї весни
22K
Головнокомандувач ЗСУ Залужний відповів на чутки про звільнення красномовним фото
21K
ЗСУ знищили російський Су-34
12K
Буданов пояснив, як Північна Корея може змінити хід війни в Україні

Новини

31 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:45
Авіація ЗСУ потужно вдарила по ворожих позиціях – дані Генштабу
Вчора, 07:16
Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 30 січня
Вчора, 06:10
День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ. Які свята відзначаємо 30 січня
Вчора, 00:00
Відновлення енергосистеми. Міністр попередив споживачів, які мають борги
29 сiчня, 19:17
ЗСУ знищили ворожу станцію РЕБ і вдарили по базах окупантів – Генштаб
29 сiчня, 07:08

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua