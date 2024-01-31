Пентагон прокоментували передачу Україні високоточних бомб Glsdb

У Пентагоні не будуть підтверджувати конкретні терміни передачі цих озброєнь

Міністерство оборони США підтвердило намір передати Україні бомби малого діаметра для наземного запуску (Glsdb). Проте відомство відмовилося назвати терміни передачі Києву цих озброєнь. Про це заявив речник міноборони США, генерал Патрік Райдер на брифінгу у Пентагоні.

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«Стосовно бомб малого діаметра – як ми заявили ще минулого року, ми забезпечимо Україну Glsdb в межах наших зусиль, які фінансуються Ініціативою сприяння безпеці України (USAI)», – сказав він.

Водночас, за словами Райдера, з міркувань оперативної безпеки, у Пентагоні не будуть підтверджувати конкретні терміни передачі цих озброєнь.

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«Ми залишимо Україні право повідомляти про будь-які поставки», – зазначив речник американського оборонного відомства.

Як повідомлялося, у середу 31 січня Україна може отримати першу партію наземних високоточних бомб далекої дальності Glsdb.

Понад 100 кг бомба Glsdb спільно розроблена компаніями Boeing і Saab. Боєприпас прикріплюється до ракетного двигуна і випускається з різних наземних пускових установок. В арсеналі США є подібна версія бомби, проте вона запускається з повітря.

Зброя може завдавати удари на відстані до 150 км. Також вона має крила, що розкриваються після запуску. Для наведення на ціль боєприпас використовує GPS та інерціальну навігаційну систему.