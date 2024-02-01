Залужний назвав три ключових завдання України у 2024 році
Головком каже, Україна має відійти від застарілого та стереотипного мислення на полі бою
Ключовими завданнями України цьогоріч є створення системи забезпечення ЗСУ високотехнологічними засобами, запровадження нової філософії ведення бойових дій та опановування Силами оборони нових бойових можливостей. Про це головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний заявив CNN.
Дрони – найкращий спосіб для України уникнути втягування в позиційну війну
Залужний вважає, що дрони та інше сучасне обладнання є найкращим способом для України «уникнути втягування в позиційну війну, де ми не володіємо перевагою».
«Пріоритетом номер один тут є оволодіння цілим арсеналом (відносно) дешевих, сучасних і високоефективних безпілотних літальних апаратів та інших технологічних засобів.Вже зараз такі засоби дозволяють командирам контролювати ситуацію на полі бою в режимі реального часу, вдень і вночі, за будь-яких погодних умов. Вони надають розвіддані в режимі реального часу, що дозволяє коригувати вогонь цілодобово, без пауз – що дає нам можливість завдавати високоточних ударів по ворожих цілях на передових позиціях та в глибині. Коротко кажучи, це означає ніщо інше, як повне переосмислення операцій на полі бою – і відмову від застарілого, стереотипного мислення», – зазначив він.
Сили оборони мають відійти від стереотипного ведення бойових дій
Головком вважає, що ще одним важливим завданням України є введення філософії підготовки та ведення бойових дій, яка враховує обмеження в засобах та способах їх застосування.
«Ми повинні визнати значну перевагу, яку має ворог у мобілізації людських ресурсів, і те, як це співвідноситься з нездатністю державних інституцій в Україні покращити рівень укомплектованості наших збройних сил без застосування непопулярних заходів», – пояснив головком.
Військові обмежені через недосконалість системи
Залужний наголошує, військові «залишаються обмеженими недосконалістю нормативно-правової бази в нашій країні, а також частковою монополізацією оборонної промисловості».
«Це призводить до вузьких місць у виробництві – наприклад, боєприпасів, – що ще більше поглиблює залежність України від союзників у питаннях постачання. Ми маємо боротися зі зменшенням військової підтримки з боку ключових союзників, які борються з власною політичною напруженістю. Запаси ракет, перехоплювачів ППО і боєприпасів для артилерії у наших партнерів вичерпуються через інтенсивність бойових дій в Україні, а також через глобальний дефіцит паливних зарядів», – додав він.
Українські військові повинні опановувати нові бойові можливості
Залужний переконаний, Сили оборони мають опановувати нові бойові можливості.
«Наш бойовий досвід, особливо з 2022 року, є унікальним – але в інтересах перемоги ми повинні постійно шукати нові шляхи та нові можливості, які допоможуть нам отримати перевагу над ворогом. Нашою метою має бути використання моменту – максимальне накопичення новітніх бойових спроможностей, які дозволять нам менше ресурсів спрямовувати на нанесення максимальної шкоди ворогу, припинення агресії та захист України від неї в майбутньому», – зазначив він.
Нагадаємо, у своїй статті в The Economist головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зазначив, що війна зараз переходить на новий етап та стає «позиційною» зі статичними та виснажливими боями, як у Першій світовій війні, на відміну від «маневрової» війни руху та швидкості.
Залужний вважає, що в Україні необхідно розширити категорію людей, які можуть бути мобілізовані. При цьому Збройні сили України нарощуватимуть резерви, однак такі можливості з підготовки на власній території обмежені.
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