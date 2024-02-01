Залужний назвав три ключових завдання України у 2024 році

Головком каже, Україна має відійти від застарілого та стереотипного мислення на полі бою

Ключовими завданнями України цьогоріч є створення системи забезпечення ЗСУ високотехнологічними засобами, запровадження нової філософії ведення бойових дій та опановування Силами оборони нових бойових можливостей. Про це головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний заявив CNN.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Дрони – найкращий спосіб для України уникнути втягування в позиційну війну

Залужний вважає, що дрони та інше сучасне обладнання є найкращим способом для України «уникнути втягування в позиційну війну, де ми не володіємо перевагою».

«Пріоритетом номер один тут є оволодіння цілим арсеналом (відносно) дешевих, сучасних і високоефективних безпілотних літальних апаратів та інших технологічних засобів.Вже зараз такі засоби дозволяють командирам контролювати ситуацію на полі бою в режимі реального часу, вдень і вночі, за будь-яких погодних умов. Вони надають розвіддані в режимі реального часу, що дозволяє коригувати вогонь цілодобово, без пауз – що дає нам можливість завдавати високоточних ударів по ворожих цілях на передових позиціях та в глибині. Коротко кажучи, це означає ніщо інше, як повне переосмислення операцій на полі бою – і відмову від застарілого, стереотипного мислення», – зазначив він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сили оборони мають відійти від стереотипного ведення бойових дій

Головком вважає, що ще одним важливим завданням України є введення філософії підготовки та ведення бойових дій, яка враховує обмеження в засобах та способах їх застосування.

«Ми повинні визнати значну перевагу, яку має ворог у мобілізації людських ресурсів, і те, як це співвідноситься з нездатністю державних інституцій в Україні покращити рівень укомплектованості наших збройних сил без застосування непопулярних заходів», – пояснив головком.

Військові обмежені через недосконалість системи

Залужний наголошує, військові «залишаються обмеженими недосконалістю нормативно-правової бази в нашій країні, а також частковою монополізацією оборонної промисловості».

«Це призводить до вузьких місць у виробництві – наприклад, боєприпасів, – що ще більше поглиблює залежність України від союзників у питаннях постачання. Ми маємо боротися зі зменшенням військової підтримки з боку ключових союзників, які борються з власною політичною напруженістю. Запаси ракет, перехоплювачів ППО і боєприпасів для артилерії у наших партнерів вичерпуються через інтенсивність бойових дій в Україні, а також через глобальний дефіцит паливних зарядів», – додав він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Українські військові повинні опановувати нові бойові можливості

Залужний переконаний, Сили оборони мають опановувати нові бойові можливості.

«Наш бойовий досвід, особливо з 2022 року, є унікальним – але в інтересах перемоги ми повинні постійно шукати нові шляхи та нові можливості, які допоможуть нам отримати перевагу над ворогом. Нашою метою має бути використання моменту – максимальне накопичення новітніх бойових спроможностей, які дозволять нам менше ресурсів спрямовувати на нанесення максимальної шкоди ворогу, припинення агресії та захист України від неї в майбутньому», – зазначив він.

Нагадаємо, у своїй статті в The Economist головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зазначив, що війна зараз переходить на новий етап та стає «позиційною» зі статичними та виснажливими боями, як у Першій світовій війні, на відміну від «маневрової» війни руху та швидкості.

Залужний вважає, що в Україні необхідно розширити категорію людей, які можуть бути мобілізовані. При цьому Збройні сили України нарощуватимуть резерви, однак такі можливості з підготовки на власній території обмежені.