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Окупанти обстріляли Чугуїв на Харківщині: є загибла

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Чугуїв на Харківщині: є загибла
фото ілюстративне

Російські окупанти двічі вдарили по місту

17 січня російські загарбники обстріляли місто Чугуїв у Харківській області. Унаслідок атаки загинула жінка. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, російські військові двічі вдарили по місту.

Внаслідок атаки пошкоджено заклад освіти. Також загинула цивільна жінка, що працювала оператором котельні. Ще одному постраждалому медики надали допомогу на місці.

У Повітряних силах повідомили про загрозу застосування у Харківській області балістичного озброєння.

Раніше повідомлялося, що унаслідок ракетного удару росіян по Харкову ввечері 16 січня загинув чоловік, ще 17 людей постраждали. 

Як повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, серед поранених 16 жінок віком від 38 до 90 років і 31-річний чоловік. Трьом з них надали допомогу на місці.

Станом на ранок 17 січня у медзакладі перебуває 13 потерпілих: 43-річна жінка – у вкрай важкому стані, вона отримала тяжке проникаюче поранення. Також у важкому стані 39-річна жінка. Інші – у середньому та легкому станах.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у результаті ракетного удару по Харкову ввечері 16 січня пошкоджено 19 житлових будинків.

Теги: окупанти обстріл військові Харківщина озброєння Олег Синєгубов Ігор Терехов поранення

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