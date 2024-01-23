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Щоб отримати іноземні інвестиції для розвитку енергетики Україні треба вирішити фінансові проблеми енергоринку – експерт

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Щоб отримати іноземні інвестиції для розвитку енергетики Україні треба вирішити фінансові проблеми енергоринку – експерт
Іван Бондарчук: «Навіть у тих проєктах, які лише плануються в Україні, інвестори все одно дивляться на реалії, оцінюють якість регулювання»
фото з відкритих джерел

За підсумками 2023 та 2022 років рівень розрахунків за електроенергію з ВДЕ складає не більше 55%

Україна може втратити шанс отримати великий обсяг іноземних інвестицій в розвиток власної енергетики через існування боргових та регуляторних проблем на ринку електроенергії, які тривалий час ніяк не вирішуються. Про це заявив Іван Бондарчук, радник LCF Law Group, експерт з енергетичного права. 

Він зазначив, що за поточних умов роботи енергоринку, тобто відсутності конкуренції і прозорості, дуже важко прогнозувати фінансові показники проєктів, а по-друге – бізнес не захоче бути постійно залежним від ручного регулювання або політичної доцільності рішень.

«Тому ринок має стати прозорим: без таких інструментів, як ПСО, занижені тарифи для населення та граничні ціни (прайс-кепи) на електроенергію на ринку», – сказав експерт. За його словами, держава має працювати над тим, щоб знизити фінансовий дефіцит на ринку.

«Необхідно подбати, щоб розрахунки відбувалися вчасно, і не тільки для контрагентів «Гарантованого покупця», а й для інших сегментів, тобто на балансувальному ринку та на ринку допоміжних послуг», – зазначив Бондарчук.

На його думку, треба усвідомити, що Україна залишається дуже ризикованою країною для інвестицій зараз, і з точки зору війни, з точки зору політичних ризиків. Адже більшість судових спорів пов'язані саме із неякісним державним регулюванням – коли державні органи або приймають рішення, які не відповідають закону, або приймають рішення із затримками, або ж не виконують покладені на них повноваження, а фактично самоусуваються від вирішення питань.

«Такі практики… дуже сильно стримують розвиток енергетики в Україні. Навіть у тих проєктах, які лише плануються в Україні, інвестори все одно дивляться на реалії, оцінюють якість регулювання», – підкреслив експерт.

За його словами, інвестори бачать, що держава регулює галузь дуже непрогнозовано, ретроспективно змінюючи умови. Тож належна якість і прогнозованість державного регулювання, як вважає Бондарчук, повинна бути першочерговою передумовою для розвитку енергосектору.

Нагадаємо, за підсумками 2023 та 2022 років рівень розрахунків за електроенергію з ВДЕ складає не більше 55%.

Голова комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України Олександр Трохимець вважає, що Кабінет міністрів України має забезпечити можливість НАЕК «Енергоатом» отримати кошти від випуску облігацій під державні гарантії, щоб компанія могла розрахуватись з боргами на енергоринку для стабілізації фінансового стану енергокомпаній, зокрема, зеленої енергетики.

Теги: тарифи інвестиції бізнес ринок Енергоатом держава Україна Іван Бондар

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