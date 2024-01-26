Ще одне російське місто посеред зими залишилося без води, світла й тепла (фото, відео)

У російських містах колапс системи житлово-комунального господарства

Місто Бійськ Алтайського краю РФ залишилося без води через пошкодження трубопроводу. Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA та місцева влада.

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«На мережах водопостачання сталося пошкодження трубопроводу діаметром 1000 мм, що спричинило відключення холодного водопостачання у більшій частині міста (крім Заріччя). Працівники «Водоканалу» оперативно розпочали аварійні роботи!» – написав мер міста Щигрєв.

У Бійську тривають аварійні роботи фото: ASTRA

фото: ASTRA

Місцеві мешканці скаржаться, що в новобудовах немає ні холодної,ні гарячої води. «До речі, протягом тижня її не було 2 дні. Як, вибачте, у туалет ходити? На вулиці зроблять тимчасові туалети?» – обурюється житель Бійська.

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Окрім цього, з ранку 26 січня в частині будинків проходять «планові відключення» електрики, гарячої води та опалення.

Як повідомлялося, колапс системи житлово-комунального господарства накрив половину регіонів Росії. Комунальні аварії, що залишили сотні тисяч росіян без тепла, води, електрики та газу, торкнулися щонайменше 43 суб'єктів.