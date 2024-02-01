Буданов припустив, на які російські об'єкти можуть зрости атаки

За словами Буданова, російське цивільне населення нарешті «бачить реальну картину війни

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов припустив, що атаки на російську інфраструктуру можуть зрости». Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

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Як вказує видання, «відмовляючись визнати причетність України до атак безпілотників у Росії», Буданов сказав, що такі операції цілком можливі.

«Гіпотетично існує план, за яким все це відбувається, – сказав він. – І я вважаю, що цей план включає всі основні об'єкти критичної інфраструктури та об'єкти військової інфраструктури Російської Федерації».

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Тепер, за словами Буданова, російське цивільне населення нарешті «бачить реальну картину [війни]. Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів, фабрик і так далі. Це все корисно», – наголосив він.

Видання зазначає, що Буданов був рішучий у своїй впевненості у повній перемозі України над Росією, попри суспільні занепокоєння щодо втоми українських військ, переваги Росії у внутрішньому військовому виробництві та відсутності руху на передовій.

За його словами, наступні шість місяців будуть цікавими, оскільки в цей період закінчиться поточний поштовх Росії на лінії фронту. Для Буданова війна закінчиться тільки одним шляхом.

«Встановлення справедливості – ось чим це закінчиться, – сказав він, – поверненням втраченого».

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Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна дуже потребує допомоги західних партнерів. Насамперед мова йде про артилерійські системи.

Раніше повідомлялось, що Кирило Буданов дав прогноз щодо наступу росіян цієї весни. Він заявив, що до початку весни наступальний потенціал ворога вичерпається повністю.