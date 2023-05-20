Залужний зник. Міноборони пояснило, для чого росіяни запустили фейк

Маляр запевнила, що Залужний нікуди не зникав

Інформаційна технологія спрямована на деморалізацію нашого війська

Росіяни запустили інформаційну хвилю про нібито зникнення Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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«Главком на місці. Робить свою роботу. Щойно спілкувались», – написала Маляр.

Замміністра наголосила, що це типова інформаційна технологія, спрямована на деморалізацію нашого війська.

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«По часу дії вона дуже коротка – від декількох годин до одного дня. Бо інформацію легко перевірити. А ефект від неї очікується у разі влучного моменту поширення та масовості», – пояснила Маляр.

За її словами, момент поширення зрозумілий – пік напруги в Бахмуті, коли навіть декілька деморалізованих військових з нашого боку полегшать ситуацію росіянам.

«Власне, заради цього і купа передчасних повідомлень про «взяття» Бахмута», – підсумувала посадовиця.

Нагадаємо, у Бахмуті важкі бої. Ситуація критична. Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі «Літак».

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Раніше ватажок приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин вчергове заявив про взяття Бахмута.