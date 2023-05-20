Успішні контратаки руйнують мрії окупантів оточити ЗСУ в Бахмуті: оцінка ISW

Росіяни змушені виділити ресурси для захисту від обмежених та локальних українських контрнаступальних операцій

Українські військові продовжують контратаки на північній та південній околицях Бахмута

Успішні контратаки українських захисників усунули загрозу того, шо окупанти оточать підрозділи Збройних сил України в районі Бахмута. Росіяни змушені виділити ресурси для захисту від обмежених та локальних українських контрнаступальних операцій. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Українські офіційні особи заявляли, що війська РФ зосередили більшу частину своїх резервів у районі Бахмута і сповільнили контратаки ЗСУ за останню добу.

За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр 19 травня, російські загарбники зосередили більшу частину своїх резервів на Бахмутському напрямку, що сповільнило темпи наступу українських військ. Вона зазначила, що ЗСУ продовжують контратаки на північній та південній околицях Бахмута і просунулися на 500 метрів на одному фланзі та на 1000 метрів на іншому.

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Деякі російські мілблогери вітали уповільнення українських темпів просування та стверджували, ніби ЗСУ не в змозі витримувати тривалі локальні контратаки в районі населеного пункту.

Однак російські сили на флангах Бахмута, скоріш за все, залишаються слабкими, зазначають експерти ISW.

Ватажок приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин 19 травня продовжував критикувати російську четверту мотострілецьку бригаду (другий армійський корпус «ЛНРівців») за відступ із оборонних рубежів на південний захід від селища Іванівське (шість км на захід від Бахмута).

«Українські контратаки під Бахмутом, імовірно, усунули загрозу оточення Росією українських військ у Бахмуті та змусили російські війська виділити мізерні військові ресурси для захисту від обмежених та локальних наступальних зусиль, як, ймовірно, і планувало українське командування», – зауважили аналітики.

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Нагадаємо, на Бахмутському напрямку ворог збільшив присутність військ на декілька тисяч осіб та намагається використовувати перевагу у важкій артилерії і кількості снарядів.