Залужний і Міллі обговорили роботу Patriot

Залужний: «Подякував за комплекси Patriot та відзначив їхню ефективну роботу»

Залужний розповів про масовані атаки росіян дронами та ракетами різних типів

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Про це повідомив Залужний у своєму телеграм-каналі.

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Під час розмови військові обговорили обстановку на основних напрямках фронту в Україні.

Окрім цього Залужний розповів про масовані атаки росіян дронами та ракетами різних типів, зокрема аеробалістичними Х-47М2 «Кинджал».

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«Подякував за комплекси Patriot та відзначив їхню ефективну роботу. У пріоритеті – додаткові системи протиповітряної оборони задля посилення захисту нашого неба», – написав Залужний.

За словами головнокомандувача, також обговорили необхідність постачання озброєння та боєприпасів, далекобійних снарядів для українських військових.

Раніше повідомлялось, що українські військові могли вперше збити ракету «Кинджал» 4 травня та опублікували фотографії уламків певної ракети. Пізніше цю інформацію підтвердили у Повітряних силах.

Також в ніч на 16 травня росіяни знову атакували Україну «Кинжалами». Тоді сили ППО збили усі шість ворожих ракет цього типу.

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Нагадаємо, заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінг повідомила, що система ППО Patriot справді була пошкоджена внаслідок ракетної атаки у ніч на 16 травня. Однак зенітно-ракетний комплекс вже відремонтували, він повністю відновлений і в робочому стані.

До слова, масштаб війни, який зараз відбувається в Україні відповідає і Першій світовій війні, і Другій світовій війні. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у спецпроєкті Дмитра Комарова «Рік. За кадром».