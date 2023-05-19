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Залужний і Міллі обговорили роботу Patriot

glavcom.ua
Залужний і Міллі обговорили роботу Patriot
Залужний: «Подякував за комплекси Patriot та відзначив їхню ефективну роботу»
фото з відкритих джерел

Залужний розповів про масовані атаки росіян дронами та ракетами різних типів

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Про це повідомив Залужний у своєму телеграм-каналі.

Під час розмови військові обговорили обстановку на основних напрямках фронту в Україні.

Окрім цього Залужний розповів про масовані атаки росіян дронами та ракетами різних типів, зокрема аеробалістичними Х-47М2 «Кинджал».

«Подякував за комплекси Patriot та відзначив їхню ефективну роботу. У пріоритеті – додаткові системи протиповітряної оборони задля посилення захисту нашого неба», – написав Залужний.

За словами головнокомандувача, також обговорили необхідність постачання озброєння та боєприпасів, далекобійних снарядів для українських військових.

Раніше повідомлялось, що українські військові могли вперше збити ракету «Кинджал» 4 травня та опублікували фотографії уламків певної ракети. Пізніше цю інформацію підтвердили у Повітряних силах.

Також в ніч на 16 травня росіяни знову атакували Україну «Кинжалами». Тоді сили ППО збили усі шість ворожих ракет цього типу.

Нагадаємо, заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінг повідомила, що система ППО Patriot справді була пошкоджена внаслідок ракетної атаки у ніч на 16 травня. Однак зенітно-ракетний комплекс вже відремонтували, він повністю відновлений і в робочому стані.

До слова, масштаб війни, який зараз відбувається в Україні відповідає і Першій світовій війні, і Другій світовій війні. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у спецпроєкті Дмитра Комарова «Рік. За кадром».

Теги: Валерій Залужний системи ППО озброєння

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